泰羽賽／直落二輕取地主 「麟洋配」挺進8強

世界排名第7的台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟，今天在泰國羽球公開賽男雙次輪，以21比14、21比18輕取地主組合蘇柏與吉丁努蓬，輕鬆摘下8強門票。

總獎金100萬美元（約新台幣2757萬元）的泰國羽球公開賽，今天在泰國曼谷進行第3天賽事，早場男雙王齊麟與李洋的「麟洋配」率先亮相，面對遞補參賽的泰國組合，兩人只花34分鐘，就以直落二橫掃對手挺進8強。

這次名列大會第6種子的「麟洋配」，過去不曾和蘇柏（Supak Jomkoh）與吉丁努蓬（KittinupongKedren）過招，今天開局台灣組合就靠著一波7比0攻勢下馬威，全場不曾讓對手逼近，在一路領先的優勢下，先以21比14拿下。

有別於首局的輕鬆寫意，次局戰況則呈現膠著，在技術暫停前，雙方共7次打平，「麟洋配」就算超前，最多也僅取得2分微幅領先，對手則展現強大韌性，一路緊咬不放。

次局尾盤雙方再次打成15比15平，「麟洋配」連拿2分再次超前，這也成為勝負的分水嶺，此後對手兩度追到只差1分，就是無法持續縮小差距、扭轉頹勢。

「麟洋配」在18比17領先之際，再次連拿2分「聽牌」，這也是第2局全場最大領先，最終則以21比18順利拍落對手，搶下晉級門票。

「麟洋配」順利闖關後，下一輪對手將是世界排名15的馬來西亞組合張御宇、王耀新，去年雙方曾在全英羽球公開賽16強交手過一次，當時「麟洋配」以直落二過關晉級。