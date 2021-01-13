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泰羽賽／王子維打好打滿晉級 台將勝率百分百

聯合報 / 記者曾思儒／台北─曼谷電話採訪

因新冠肺炎疫情增設的亞洲公開賽，今天各單項全面開戰，我國「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和男雙列第6種子的「麟洋配」王齊麟／李洋接連上陣，壓軸出賽的王子維打滿3局出線後，為4組台將寫下百分百勝率。

亞洲公開賽昨天在泰國曼谷登場，首日只有「世界球后」戴資穎上陣；今天3組男將都登場，小天演出54分鐘的逆轉勝，以16：21、21：10、21：14地主坦農薩克，「麟洋配」第2局也是上演後來居上戲碼，在第二局在15：17落後下連趕5分，最終以21：13、21：18擊敗世界排名12的丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森。

李洋笑說，差點以為要打到第3局，不過比賽中「麟洋配」有嘗試新的輪轉方式，「有比之前順了，畢竟也是第一次在比賽中嘗試。」

世界排名12的王子維最後登場，他和世界排名37的法國利弗德斯大戰3局，耗時66分鐘才以21：12、14：21、21：16出線。

王子維提到，第一局他在逆風處，打得較順手，第二局換到順風球場，被對手壓制住後場，第三局前半段在逆風場本想多拿幾分，但注意力有點不集中，「換場後想說，不能再像第二局，被他後場限制，球有打比較『硬』，有些加速他跟不上失誤，就把分數拉開了。」

王子維和「麟洋配」都是相隔8個月重返國際賽場，王子維透露賽前熱身很興奮，上場也十分亢奮，但一上場第一球就揮了空拍，自己都覺得有點好笑，「不過這場很有收穫，知道哪些地方要更好一點。」

「羽球王子」明天對手是世界排名第8的香港伍家朗，小天要和印尼世界排名18的雷斯塔維托交手；「麟洋配」將和沒有排名的地主組合爭8強門票，小戴則要對上世界排名17的南韓金佳恩。

王子維 羽球

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