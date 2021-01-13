快訊

夜店舞台上模擬火辣性愛動作 3舞者認錯：不知台灣法律

羽球／王子維3局力退利弗德斯 晉級泰國羽賽16強

中央社 / 台北13日電
「羽球王子」王子維今天在泰國羽球公開賽首輪與法國選手利弗德斯鏖戰3局、66分鐘，最終以21比12、14比21、21比16勝出，16強賽門票到手。記者曾思儒／攝影
「羽球王子」王子維今天在泰國羽球公開賽首輪與法國選手利弗德斯鏖戰3局、66分鐘，最終以21比12、14比21、21比16勝出，16強賽門票到手。記者曾思儒／攝影

羽球王子」王子維今天在泰國羽球公開賽首輪與法國選手利弗德斯鏖戰3局、66分鐘，最終以21比12、14比21、21比16勝出，16強賽門票到手。

超級1000系列的泰國公開賽今天繼續在泰國曼谷舉行首輪賽事。世界排名第12的王子維去年3月全英公開賽8強賽不敵台灣羽球一哥周天成後，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，睽違近10個月再度踏上國際賽舞台，也是這次4組參賽台將中最晚亮相的選手。

王子維首戰迎戰世界排名第37的法國選手利弗德斯（Brice Leverdez），過去兩度過招，兩人各拿1勝，今天再度碰頭，歷經開局短暫拉鋸後，王子維一鼓作氣拉出10比0攻勢，輕鬆以21比12拿下首局。

次局戰況丕變，王子維未能抵擋對手攻勢，加上頻頻回擊出界，以5比12落居下風，讓對手趁機以21比14扳回一城。

王子維決勝局捲土重來，靠著對手擊球掛網和出界，取得6比2領先，但對手韌性十足，三度追成一分差，所幸王子維沉穩應對，以21比16迎接勝利，晉級16強。

王子維下一戰將對戰世界排名第8的香港選手伍家朗，生涯6度交手，王子維僅在2017年印尼公開賽拿下1勝，預料將是一場硬仗。

這次參賽的4組台將中，除了王子維以及昨天率先晉級的世界球后戴資穎外，台灣羽球一哥周天成、男雙組合王齊麟與李洋今天均通過首輪考驗，闖進16強。

男單賽事稍早爆冷門，去年10月丹麥羽球公開賽男單冠軍、丹麥一哥安東森（Anders Antonsen），同時也是這次泰國賽冠軍熱門人選，首戰意外以12比21、18比21不敵排名第41的馬來西亞選手劉國倫，無緣16強。

王子維 羽球

延伸閱讀

泰羽賽／周天成逆轉勝 攜手麟洋配闖關

泰羽賽／重返賽場闖過頭關 戴資穎：沒想像中緊張

泰羽賽／防疫高規格 戴資穎：沒有觀眾怪怪的

泰羽賽／戴資穎重回賽場 直落二闖頭關

相關新聞

泰羽賽／周天成逆轉勝 攜手麟洋配闖關

因新冠肺炎疫情增設的亞洲公開賽，今天各單項全面開戰，我國「一哥」周天成首戰碰地主世界排名39的坦農薩克先失一局再上演逆轉...

田徑／新年目標破全國紀錄 林詩亭還有大夢想

去年11月，跨欄女將林詩亭在全國大專校院運動會100公尺跨欄跑出的13秒04的個人最佳成績，擠身我國歷年第二傑，和紀錄保...

游泳／瞄準東奧決賽 王冠閎：想像自己最強

參加東京奧運的時程雖因新冠肺炎疫情延後，2020年對我國游泳「蝶王」王冠閎仍有收穫，他成第一位受邀參加職業聯賽ISL國際...

跆拳道／東奧資格賽定3月登場 蘇柏亞無懼疫情

東京奧運因新冠肺炎延期一年，牽動多個種類資格賽，跆拳道亞洲區資格賽地點和日期也一變再變，不過對我國女將蘇柏亞來說，不能控...

泰羽賽／王子維打好打滿晉級 台將勝率百分百

因新冠肺炎疫情增設的亞洲公開賽，今天各單項全面開戰，我國「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和男雙列第6種子的「麟洋配」王...

澳網／就差一盤 吳東霖會內賽門票飛了

22歲的我國網將吳東霖今天差點改寫個人紀錄，他在多哈舉行的澳網男單會外賽最終輪先拿下首盤，但後兩盤沒能乘勝追擊，遭西班牙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。