羽球／王子維3局力退利弗德斯 晉級泰國羽賽16強

「羽球王子」王子維今天在泰國羽球公開賽首輪與法國選手利弗德斯鏖戰3局、66分鐘，最終以21比12、14比21、21比16勝出，16強賽門票到手。

超級1000系列的泰國公開賽今天繼續在泰國曼谷舉行首輪賽事。世界排名第12的王子維去年3月全英公開賽8強賽不敵台灣羽球一哥周天成後，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，睽違近10個月再度踏上國際賽舞台，也是這次4組參賽台將中最晚亮相的選手。

王子維首戰迎戰世界排名第37的法國選手利弗德斯（Brice Leverdez），過去兩度過招，兩人各拿1勝，今天再度碰頭，歷經開局短暫拉鋸後，王子維一鼓作氣拉出10比0攻勢，輕鬆以21比12拿下首局。

次局戰況丕變，王子維未能抵擋對手攻勢，加上頻頻回擊出界，以5比12落居下風，讓對手趁機以21比14扳回一城。

王子維決勝局捲土重來，靠著對手擊球掛網和出界，取得6比2領先，但對手韌性十足，三度追成一分差，所幸王子維沉穩應對，以21比16迎接勝利，晉級16強。

王子維下一戰將對戰世界排名第8的香港選手伍家朗，生涯6度交手，王子維僅在2017年印尼公開賽拿下1勝，預料將是一場硬仗。

這次參賽的4組台將中，除了王子維以及昨天率先晉級的世界球后戴資穎外，台灣羽球一哥周天成、男雙組合王齊麟與李洋今天均通過首輪考驗，闖進16強。

男單賽事稍早爆冷門，去年10月丹麥羽球公開賽男單冠軍、丹麥一哥安東森（Anders Antonsen），同時也是這次泰國賽冠軍熱門人選，首戰意外以12比21、18比21不敵排名第41的馬來西亞選手劉國倫，無緣16強。