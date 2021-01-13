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澳網／就差一盤 吳東霖會內賽門票飛了

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
吳東霖距離澳網會內賽門票只差一盤的距離。 圖／海碩整合行銷提供(資料照)
吳東霖距離澳網會內賽門票只差一盤的距離。 圖／海碩整合行銷提供(資料照)

22歲的我國網將吳東霖今天差點改寫個人紀錄，他在多哈舉行的澳網男單會外賽最終輪先拿下首盤，但後兩盤沒能乘勝追擊，遭西班牙世界排名186的馬汀尼茲（Mario Vilella Martinez）逆轉帶走2月8日開戰的會內賽門票，想要生涯首度踏上大滿貫戰場還要再等等。

去年澳網沒受新冠肺炎疫情影響，但今年賽事仍逃不過疫情，除比原定時間晚3周開戰，會外賽也改到海外，女子會外賽在杜拜登場，男子會外賽在多哈舉行；我國各有一選手參賽，「小鋼炮」梁恩碩首輪不敵義大利大滿貫得主艾拉妮，吳東霖則是連闖兩關，只要今天奪勝就能拿到澳網會內賽門票。

最終輪面對馬汀尼茲，吳東霖首盤就面臨7次破發危機，但他全部瓦解，第5局更順利破發，整盤唯一破發成功讓他以6：4先下一城。

第二盤吳東霖第3局再度破發，但下一局就連失4分讓馬汀妮茲扳平局數；關鍵第10局，吳東霖雖展現抗壓性，15：40落後下挺住對手兩個盤末點機會，但下一個發球局沒能再守住破發危機，讓對手7：5扳平盤數。

決勝第三盤，雙方前9局都順利保發，但第10局吳東霖雖瓦解對手3個賽末點，卻沒能再進一步，最終在馬汀尼茲第4個賽末點失守，苦戰3小時又13分鐘以6：4、5：7、4：6出局。

澳網 梁恩碩

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