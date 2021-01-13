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田徑／新年目標破全國紀錄 林詩亭還有大夢想

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林詩亭訓練結束才參加贊助品牌的新品發表會。圖／ASICS提供
林詩亭訓練結束才參加贊助品牌的新品發表會。圖／ASICS提供

去年11月，跨欄女將林詩亭在全國大專校院運動會100公尺跨欄跑出的13秒04的個人最佳成績，擠身我國歷年第二傑，和紀錄保持人「飛躍羚羊」紀政的12秒93成績只差距0.11秒，2021年她除瞄準改寫前輩1970年就締造的紀錄，也希望跑進東京奧運標準的12秒84。

林詩亭今天和跳遠好手林昱堂一起擔任贊助品牌新品發表會的田徑代表，去年全大運跳出個人最佳7公尺98的林昱堂直接說，新年不僅要挑戰8公尺大關，更想達到東京奧運標準8公尺22，挑戰運動員最高殿堂。

去年持續改寫個人欣猷的林詩亭，全大運飆速後，12月全田賽在有傷在身下不敵台中市新民高中二年級聽障女將許樂，不過比賽結束後已休息一段時間，傷勢已經恢復，積極為新賽季準備。

「之前周天成的物理治療師，還有台大柴惠敏老師都有幫助我。」林詩亭感謝身邊各種支援的力量，這些注意和期待造成的壓力，也是她的進步動力，新賽季將從2月底港都盃出發的她笑說：「希望第2場、第3場就破全國。」

她不諱言，奧運標準也是今年鎖定目標，不過和教練討論過，仍以全國紀錄優先；她今天揮毫寫下的「穩」字正是給自己的期許，「希望成績和技術可以更穩定。」

去年跑出成績，林詩亭也更自律，像是注意飲食，油炸食物就避免，她笑說必要的犧牲是為了成績提升，就算農曆年不能放心大吃大喝也沒關係，「家人團聚比較重要！」

黃鎮（右一）、蘇柏亞（右二）、王冠閎（右三）、林詩亭（左二）和林昱堂在亞瑟士新品記者會揮毫寫出新年新目標。記者曾思儒／攝影
黃鎮（右一）、蘇柏亞（右二）、王冠閎（右三）、林詩亭（左二）和林昱堂在亞瑟士新品記者會揮毫寫出新年新目標。記者曾思儒／攝影

田徑 周天成

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