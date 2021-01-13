泰羽賽／周天成逆轉勝 攜手麟洋配闖關

因新冠肺炎疫情增設的亞洲公開賽，今天各單項全面開戰，我國「一哥」周天成首戰碰地主世界排名39的坦農薩克先失一局再上演逆轉勝，歷時超過50分鐘拿到第二輪門票，和男雙列第6種子的「麟洋配」王齊麟／李洋順利過頭關。

國際賽事去年3月全英公開賽後就因新冠肺炎疫情幾乎取消，國際羽總因應疫情增設的兩站亞洲公開賽，加上延期的世界巡迴賽總決賽都在泰國舉行，包括昨天先打下勝利的「世界球后」戴資穎、「麟洋配」和「羽球王子」王子維都是全英賽後首度出賽。

去年10月曾赴丹麥參賽的周天成，目前世界排名高居男單第2，且因日本「世界球王」桃田賢斗染疫退賽後成男單最高位種子，不過小天今天碰地主坦農薩克小遇亂流，首局在14：14平手後只再拿2分，遭對手21：16先下一城，所幸後兩局小天掌握局勢，且都拉開差距，演出21：10、21：14的逆轉，收下對戰5連勝。

「麟洋配」今天碰世界排名12的丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，首局以21：13拿下，第二局在15：17落後下連趕5分，最終在第2個賽末點迎接勝利，以21：18闖關成功。

今天壓軸登場的台將是世界排名12的王子維，他將在第一球場碰世界排名37的法國利弗德斯，約晚上6點半上陣。

「世界球后」戴資穎昨天闖過頭關，明天第二輪將碰世界排名17的南韓金佳恩；過去3度交手，小戴保有全勝優勢。