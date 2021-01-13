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田徑／奧運不再遙不可及 林詩亭跨欄預告開季就爆發

中央社 / 台北13日電
女子跨欄好手林詩亭在前年全運會成為台灣女子100公尺跨欄歷年第2傑，去年全大運再飆出13秒04，直逼紀政障礙。今年她期許在開季的第2或第3場比賽，就能突破全國高牆，更期許自己奧運達標。 中央社
女子跨欄好手林詩亭在前年全運會成為台灣女子100公尺跨欄歷年第2傑，去年全大運再飆出13秒04，直逼紀政障礙。今年她期許在開季的第2或第3場比賽，就能突破全國高牆，更期許自己奧運達標。 中央社

前年全國運動會前，女子跨欄好手林詩亭壓根沒想過參加奧運這檔事，直到全運會她跑出13秒24佳績後，才驚覺：「真的可以。」今年她期盼除打破全國紀錄，更期許自己奧運達標。

台灣師大跨欄女將林詩亭，在前年全運會成為台灣女子100公尺跨欄歷年第2傑，去年全大運她再締新猷，飆出生涯最佳的13秒04，距離紀政所保持的12秒93全國紀錄，只差0.22秒。

可惜狀況正值顛峰之際，林詩亭卻在12月的全國田徑錦標賽前受傷，僅繳出13秒25，她強調，在受傷的情況下仍能跑出這種成績，讓她非常滿意，如今傷勢都已痊癒，也讓她自信放眼今年賽季。

今年林詩亭期許自己，能在開季的第2或第3場比賽，就能突破全國高牆，這也是教練給她的目標，事實上，她還有個更宏大目標，就是跨越難度更高的12秒84東京奧運參賽門檻，她笑說：「希望能雙喜臨門。」

為追求目標，林詩亭除了甩油保持體態，也戒掉最愛的油炸食品，甚至連火鍋都成了NG食物，談到即將來臨的農曆新年，她坦言很多東西都不能吃，問她會不會覺得少了些年味，她笑說：「不會，能和家人一起團員就好。」

今天林詩亭和泳將王冠閎、跆拳道亞運金牌得主蘇柏亞、籃球好手黃鎮等人一同出席贊助商的新品發表會，她也期待自己今年賽季能如同展示桌上的新品跑鞋一樣，既閃亮又風光。

全運會 田徑 黃鎮

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