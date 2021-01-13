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游泳／瞄準東奧決賽 王冠閎：想像自己最強

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
跆拳道女將蘇柏亞（右）和游泳東奧國手王冠閎展示贊助品牌的最新鞋款。 記者曾思儒／攝影
跆拳道女將蘇柏亞（右）和游泳東奧國手王冠閎展示贊助品牌的最新鞋款。 記者曾思儒／攝影

參加東京奧運的時程雖因新冠肺炎疫情延後，2020年對我國游泳「蝶王」王冠閎仍有收穫，他成第一位受邀參加職業聯賽ISL國際游泳聯盟的台將，且在賽事中改寫200公尺蝶式世青成績，年底菁英獎再摘下個人第一座最佳男運動員；迎接2021年，他將重心放在7月底的東奧，目標游進200公尺蝶式決賽。

今年成為台師大新鮮人的王冠閎，不像多數選手就讀競技系，而是選擇體育系就讀，連贊助商他都很有想法，高中時就和亞瑟士簽約，成為台灣區第一批簽約泳將，就連今天品牌新品發表會要提起毛筆揮毫，他也自己想了專屬代表字「勝」，不只是整體字面的代表意義，拆出的月、力等都有意義。

王冠閎笑說，ISL在匈牙利布達佩斯進行的一個半月期間，每天足跡只有泳池和飯店，連教練黃智勇都下榻不同飯店，獨處時間增加許多，自己常會看著街上風景思考；比賽時和奧運金牌南非選手利克羅斯（Chad Le Clos）和美國紀錄保持人薛爾茲（Tom Shields）同場比拚，對心態和技術也有長足進步。

「我比較注重在自己，挑戰自己，旁邊的人是動力，不過還是先做好自己。」王冠閎提到，自己沒什麼游泳界的偶像，真要說或許就是自己，「雖然他們很強，還是想像自己是最好的。」

經過ISL的每周密集出賽，王冠閎隔離期間好好沉澱，2021年他也減少國內參賽場次，專心訓練準備東奧，目標游進前8名的決賽，有機會再推進名次，期待再寫台灣泳壇新猷。

王冠閎 羅斯

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