跆拳道／東奧資格賽定3月登場 蘇柏亞無懼疫情

東京奧運因新冠肺炎延期一年，牽動多個種類資格賽，跆拳道亞洲區資格賽地點和日期也一變再變，不過對我國女將蘇柏亞來說，不能控制的外在變動先放一邊，今天戴著口罩出席贊助商新品發表會的她強調，仍先準備好自己。

跆拳道亞洲區資格賽最初是去年4月10到11日在安曼舉行，受新冠肺炎衝擊，一度改期到5月底，但去年3月又宣布改到6月5到7日，但賽程又因新冠肺炎未趨緩，一路停擺，直到去年底才宣布，最新日期是今年3月26日和27日。

中華跆拳道隊去年一月已進行亞洲區資格賽的國手決選，共選出兩男兩女，雅加達亞運奪金的蘇柏亞將角逐女子49公斤級，羅嘉翎參加女子57公斤級，黃鈺仁和劉威廷分別挑戰男子68公斤級和80公斤級，不過賽事時間一再延後，備戰期似乎看不到終點。

「一開始會心急，後來愈來愈習慣了。」亞運是踢下53公斤級金牌的蘇柏亞，因奧運沒53公斤級，降級挑戰49公斤級，她表示已經參加幾場49公斤級的賽事，已經熟悉降體重的過程，目前維持52公斤左右的體態備戰。

不只國際賽紛紛取消，各代表隊也無法出國移地訓練，中華跆拳道隊除高雄的國家訓練中心作為基地，去年也在台找合適地點移訓，讓選手有些刺激，先前才結束台中移地訓練。