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泰羽賽／戴資穎全英文受訪 BWF官網讚有新技能

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎賽後用全英文受訪，讓世界羽球聯盟（BWF）都讚她有新技能。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎賽後用全英文受訪，讓世界羽球聯盟（BWF）都讚她有新技能。 圖／Badminton Photo提供

世界球后戴資穎除了球技驚人，外語能力也持續在進步中，她於昨日順利闖過超級1000系列Yonex泰國公開賽首輪，晉級16強，賽後她用全英文受訪，讓世界羽球聯盟（BWF）官網都讚她有新技能，戴資穎也在粉絲團分享這訊息。

戴資穎其實早在去年三月擊敗中國勁敵陳雨菲，面對英語主持人採訪時就用了英語感謝球迷支持，當時她也拿下生涯第3座全英賽冠軍，也重返世界球后。

戴資穎昨天在超級1000系列Yonex泰國公開賽首輪，以直落二21：18、26：24擊敗世界排名129的泰國18歲小將本雅帕。賽後面對媒體採訪時，戴資穎完全都用英文回答，坦言自己非迫性失誤太多，之後的比賽會努力找回專注力。並表示，「很高興能在這裡打第一場比賽，沒有觀眾進場真的蠻奇怪的。」

其實早在日前受訪戴資穎就透露，自己在認真提升外語能力，希望之後不用再仰賴翻譯就能直接跟球迷交談，也希望除了場上較勁，也能在場下與各國選手相互交流。

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