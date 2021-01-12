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體操／疫情重創業績 內村航平所屬企業忍痛宣布不續約

中央社 / 東京12日綜合外電報導
日本體操明星內村航平。 路透
日本體操明星內村航平。 路透

日本體操明星選手內村航平原本隸屬於日本連鎖餐廳Ringer Hut，但RingerHut因受武漢肺炎疫情影響，業績大幅滑落，今天忍痛宣布，與內村的契約結束，不再續約。

今年32歲的內村航平，曾在2012年倫敦奧運與2016年里約奧運達成體操項目男子全能金牌二連霸。

日本體育報知報導，內村航平2017年3月1日與Ringer Hut簽約，成為該企業旗下專屬體操選手。

但Ringer Hut今天在官網公告，因為新冠肺炎疫情對業績影響比預想中更為嚴重，不得已做出痛苦決定，與內村的契約至2020年12月31日止，不再續約。

內村也在臉書上發文表示，從他4年前轉當職業體操選手開始，Ringer Hut就對他提供支援，他真的非常感謝。現在疫情雖然嚴峻，但他將在做好防疫措施下，繼續在體操上努力。

日本放送協會（NHK）報導，內村2016年成為日本體操界首位職業選手，2017年與從他家鄉長崎縣創業的連鎖餐廳Ringer Hut簽約，此後即隸屬於Ringer Hut，參加體操比賽都會穿著有Ringer Hut字樣的服裝。

內村不再與Ringer Hut續約後，仍將以出賽東京奧運為目標，尋找新東家。

里約奧運

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