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NFL／川粉闖國會 愛國者總教練拒接受川普頒獎章

中央社 / 紐約11日綜合外電報導
愛國者教練。 美聯社
愛國者教練。 美聯社

NFL愛國者總教練畢利契克今天表示，在國會大廈6日發生「悲劇性」的暴亂後，他將不會依照原計畫從總統川普手中收下總統自由獎章。

曾6度率新英格蘭愛國者（New England Patriots）奪下職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）冠軍的畢利契克（Bill Belichick）在書面聲明中表示，能獲考慮頒給象徵美國平民最高榮譽的總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom），他「受寵若驚」，但他決定拒絕接受。

畢利契克在聲明中說：「最近，我有機會能獲頒總統自由獎章，因為對這個獎章的尊重，和對先前其他得獎者的欽佩，我（對自己能獲獎）感到受寵若驚。」

「但在發生上週的悲劇性事件後，讓我做出決定，不要收下這個獎章。」

周末有報導指出，川普打算在14日頒獎給68歲的畢利契克。這引發各界呼籲平時沉默寡言的畢利契克拒絕收下獎章，因為川普被控鼓動支持者，在國會對拜登贏得去年11月的總統大選做出認證之際闖進國會大廈，而面臨第2次彈劾。

麻州的民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）和參議員馬基（Edward J. Markey），都敦促畢利契克不要接受獎章。

畢利契克曾經是川普的支持者，川普曾在2016年競選時唸出畢利契克的來信，他在信上稱川普是「奮戰到底的競爭者和鬥士」。

愛國者 NFL 超級盃

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