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NCAA美式足球冠軍賽 台裔選手梅奇受外媒矚目
全美大學體育聯盟（NCAA）美式足球冠軍賽今天開打，由阿拉巴馬大學紅潮隊奪冠，陣中台裔美籍選手梅奇三世（John MetchieⅢ）的台灣淵源受到外媒矚目。
NCCA美式足球冠軍賽今天在佛州邁阿密開打，由阿拉巴馬大學紅潮隊（Alabama Crimson Tide）以52比24擊敗俄亥俄州立大學七葉樹隊（Ohio State Buckeyes）。梅奇是外接員，總共8次接球，推進81碼。
美國運動頻道ESPN旗下網站The Undefeated報導，梅奇的故事始於「遠東美食及文化中心」台灣，他在台灣出生，之後搬到迦納及加拿大，然後在美國阿拉巴馬大學就讀。
梅奇的母親是台灣人喬伊斯（Joyce），父親是奈及利亞人約翰（John）。不同於他的阿拉巴馬大學隊友，他經歷了跨國文化。
梅奇雖在台灣出生，卻不記得自己曾住在台灣，但他還是回到台灣念中學，體驗自己的根源。
梅奇表示：「那是夢幻般體驗。我一直是那個文化（台灣）的一部分，但在那裡，與我母親那邊的每個人見面，真是棒極了。」
梅奇出生不久後，就與家人遷往迦納，在當地度過早期童年時光。當他6歲時，舉家又移民加拿大，希望為子女尋求更好的經濟與教育機會。
梅奇之後帶著豐富的國際經驗，為阿拉巴馬大學紅潮隊效力，他希望以自己的場內外表現，激勵住在台灣、迦納及加拿大的人們。
梅奇指出：「我想要讓他們知道，如果他們希望參與最高等級的美式足球比賽，那是絕對可以達成的。」
除了根源於台灣，梅奇也是17年來首位贏得NCAA美式足球冠軍賽的加拿大籍球員。
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