泰羽賽／前球后賽娜驚傳確診 中華隊謹慎防疫

前世界球后、印度羽球名將賽娜在泰國羽球公開賽前例行檢查，測出有陽性反應已退賽就醫，中華隊教練表示，由於台灣和印度練球時間都錯開，因此目前暫不擔心染疫問題。

今天在泰國曼谷開打的泰國羽球公開賽，是世界巡迴賽超級1000系列等級大賽，所有參賽球員在賽前都需經過3次以上核酸檢測，只要檢查結果呈現陽性就得退賽。

世界羽球聯盟（BWF）這次採高規格防疫，也訂定一系列準則要求選手、教練遵守，除按時採檢、禁止球員肢體接觸，訓練、比賽之外都得全程配戴口罩外，並禁止選手教練在社群媒體上披露比賽期間選手確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）消息。

不料印度名將賽娜（Saina Nehwal）就在推特表示，昨天接受檢驗後就沒收到報告，今天賽前熱身時竟被告知她檢查結果呈現陽性，須立即前往醫院，她不滿地表示，依照規則她應要在檢查結束後5小時內拿到報告，但至今她始終沒看到檢查報告。

中華隊教練透露，這次前往泰國參賽，無論是球員還是教練都很謹慎，只要是疫情比較嚴重的地區如歐洲、印度等國家，大家都會自動迴避保持距離、減少接觸機會。

另一方面，中華隊在訓練期間，恰巧都跟印度隊錯開，加上主辦單位在訓練場有設隔間，將每座場地隔開、無法相互走動，因此台灣球員暫時不用擔心染疫問題。

中華隊教練強調，大會在防疫上的確繃緊神經，就連走在選手村內，球員彼此距離太近，就有工作人員上前警告要求保持社交距離。

泰國羽球公開賽登場 前印度球后確診新冠肺炎

今天在曼谷登場的泰國羽球公開賽出現印度球員確診，印度全隊被泰國政府認定為高風險族群，目前隊員都在旅館隔離。泰國媒體報導，這名確診球員是前印度球后賽娜。

由於泰國爆發第2波2019冠狀病毒疾病疫情，今年比賽採取最高防疫規格，來自全球800多位選手、評審及工作人員都必須採檢陰性，比賽過程除了選手和主審，所有人必須戴上口罩，且現場沒有觀眾也不開放媒體採訪。

世界羽球聯盟（BWF）今天發布新聞稿指出，昨天第3輪篩檢發現2名印度球員、一名德國球員和一名埃及球員呈現陽性，4人再做一次篩檢後，其中一名印度球員仍呈現陽性，其他3人陰性，這名印度球員已被送往醫院隔離中，而這名球員的室友也正在自我隔離。

世界羽球聯盟說，這名球員和室友直接退出比賽，印度全隊被泰國政府認定為高風險族群，目前都在旅館隔離，今天全隊將再接受檢測。

曼谷郵報（Bangkok Post）指出，這名確診球員為印度選手、曾是世界排名第一和奧運銅牌得主賽娜（Saina Nehwal），而她的先生、印度男單選手帕魯帕里（Parupalli Kashyap）正在旅館隔離中。

今年泰國羽球公開賽共有4組台將參賽，除了球后戴資穎外，還有台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維、男雙組合王齊麟與李洋都參戰。戴資穎今天以直落2擊敗泰國選手本雅帕（Benyapa Aimsaard），兩位男單選手及男雙組合明天都將出賽。