快訊

好消息！永裕興18號失聯14天 台船冒浪繫纜拖離暴風圈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰羽賽／防疫高規格 戴資穎：沒有觀眾怪怪的

中央社 / 曼谷12日專電
圖／Badminton Photo提供 戴資穎直落2拿下重返國際賽的勝利。
圖／Badminton Photo提供 戴資穎直落2拿下重返國際賽的勝利。

世界羽球巡迴賽首站泰國羽球公開賽今天登場，世界球后戴資穎挺進16強。這是戴資穎睽違8個月後第一場比賽，她賽後表示，沒有觀眾，感覺怪怪的，但很高興可以在泰國出賽。

世界羽球聯盟（BWF）今天到1月底在泰國曼谷連續舉行3站賽事，前2站是超級1000系列的泰國公開賽，壓軸登場為年終賽。

由於泰國爆發第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，今年的比賽採取最高防疫規格，來自全球800多位選手、評審以及工作人員都必須採檢陰性。比賽過程中除了選手和主審，所有人必須戴上口罩，且比賽現場沒有觀眾，也不開放媒體採訪。

戴資穎今天對上世界排名第129的泰國18歲小將本雅帕（Benyapa Aimsaard），雙方生涯首度碰頭。

儘管雙方排名有一段差距，但本雅帕攻勢凌厲，開賽時曾經一度領先，之後一路緊追。第二局戴資穎失誤多，本雅帕甚至一度以23比22領先，不過戴資穎發揮球后實力，最後還是以21比18和26比24擊敗本雅帕，闖進16強，下一場比賽將對上世界排名17的韓國選手金佳恩（Kim Ga-eun）。

由於這是戴資穎睽違8個月後第一場比賽，她賽後接受大會訪問時表示，沒有觀眾在場感覺很奇怪，但她很高興在這裡打了第一場比賽。

她表示，自己今天有太多非受迫性失誤，面對接下來的比賽她將會更加專心在自己身上，也會繼續加強體能。

今年泰國羽球公開賽共有4組台將參賽，除了戴資穎外，還有台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維、男雙組合王齊麟與李洋都參戰。

周天成明天將對上泰國選手塔農薩（TanongsakSaensomboonsuk）；王子維將對上法國選手利弗德斯（Brice Leverdez）；李洋和王齊麟將對上丹麥選手阿斯楚普（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders SkaarupRasmussen）。

戴資穎 羽球 周天成

延伸閱讀

泰羽賽／戴資穎重回賽場 直落二闖頭關

羽球／泰國重啟賽事 小戴打頭陣

羽球／對手又換人 戴資穎首戰地主18歲小將

羽球／練到衣服濕透仍罩不離口 官網曝光戴資穎訓練照

相關新聞

泰羽賽／戴資穎重回賽場 直落二闖頭關

從去年3月全英公開賽後就再沒踏上國際戰場，我國「世界球后」戴資穎相隔8個月終於重返賽場，今天在亞洲公開賽第一站首輪面對世...

澳網／吳東霖再闖關 會內賽門票差一步

澳網會外賽上周末在多哈、杜拜兩地開戰，我國小將「小鋼炮」梁恩碩和吳東霖分頭出擊，梁恩碩首輪碰義大利大滿貫得主艾拉妮，苦戰...

NCAA美式足球冠軍賽 台裔選手梅奇受外媒矚目

全美大學體育聯盟（NCAA）美式足球冠軍賽今天開打，由阿拉巴馬大學紅潮隊奪冠，陣中台裔美籍選手梅奇三世（John Met...

NFL／傳奇四分衛對決 國聯四強賽吸睛

NFL本週末繼續熱烈開打的聯盟四強賽，將上演2大傳奇四分衛對決的戲碼！在聖徒輕取熊隊後，晉級國聯4強將正面遇上本季轉戰海盜的傳奇老將布雷迪，聖徒陣中也有42歲、6度入選明星隊的傳奇四分衛布里斯，2人都

泰羽賽／防疫高規格 戴資穎：沒有觀眾怪怪的

世界羽球巡迴賽首站泰國羽球公開賽今天登場，世界球后戴資穎挺進16強。這是戴資穎睽違8個月後第一場比賽，她賽後表示，沒有觀...

羽球／BWF採高規格防疫 球員一個月內接受8次採檢

新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界羽球聯盟（BWF）為讓比賽持續進行，採取高規格防疫措施，這次為期一個月在泰國的比賽，參賽球員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。