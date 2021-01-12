泰羽賽／防疫高規格 戴資穎：沒有觀眾怪怪的

世界羽球巡迴賽首站泰國羽球公開賽今天登場，世界球后戴資穎挺進16強。這是戴資穎睽違8個月後第一場比賽，她賽後表示，沒有觀眾，感覺怪怪的，但很高興可以在泰國出賽。

世界羽球聯盟（BWF）今天到1月底在泰國曼谷連續舉行3站賽事，前2站是超級1000系列的泰國公開賽，壓軸登場為年終賽。

由於泰國爆發第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，今年的比賽採取最高防疫規格，來自全球800多位選手、評審以及工作人員都必須採檢陰性。比賽過程中除了選手和主審，所有人必須戴上口罩，且比賽現場沒有觀眾，也不開放媒體採訪。

戴資穎今天對上世界排名第129的泰國18歲小將本雅帕（Benyapa Aimsaard），雙方生涯首度碰頭。

儘管雙方排名有一段差距，但本雅帕攻勢凌厲，開賽時曾經一度領先，之後一路緊追。第二局戴資穎失誤多，本雅帕甚至一度以23比22領先，不過戴資穎發揮球后實力，最後還是以21比18和26比24擊敗本雅帕，闖進16強，下一場比賽將對上世界排名17的韓國選手金佳恩（Kim Ga-eun）。

由於這是戴資穎睽違8個月後第一場比賽，她賽後接受大會訪問時表示，沒有觀眾在場感覺很奇怪，但她很高興在這裡打了第一場比賽。

她表示，自己今天有太多非受迫性失誤，面對接下來的比賽她將會更加專心在自己身上，也會繼續加強體能。

今年泰國羽球公開賽共有4組台將參賽，除了戴資穎外，還有台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維、男雙組合王齊麟與李洋都參戰。

周天成明天將對上泰國選手塔農薩（TanongsakSaensomboonsuk）；王子維將對上法國選手利弗德斯（Brice Leverdez）；李洋和王齊麟將對上丹麥選手阿斯楚普（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders SkaarupRasmussen）。