快訊

好消息！永裕興18號失聯14天 台船冒浪繫纜拖離暴風圈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NFL／傳奇四分衛對決 國聯四強賽吸睛

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
NFL國聯四強賽將迎來聖徒打海盜，由2名NFL史上傳球數據前二的傳奇四分衛互別苗頭（圖中是布里斯）。(photo from N.O. Saints Facebook)
NFL國聯四強賽將迎來聖徒打海盜，由2名NFL史上傳球數據前二的傳奇四分衛互別苗頭（圖中是布里斯）。(photo from N.O. Saints Facebook)

NFL本週末繼續熱烈開打的聯盟四強賽，將上演2大傳奇四分衛對決的戲碼！在聖徒輕取熊隊後，晉級國聯4強將正面遇上本季轉戰海盜的傳奇老將布雷迪，聖徒陣中也有42歲、6度入選明星隊的傳奇四分衛布里斯，2人都是被認為已無需更多榮譽、半隻腳踏進名人堂的球星，布里斯過往在季賽碰到布雷迪是勝多輸少，堪稱天敵，週末的海盜、聖徒大戰將會吸足觀眾眼光。

聖徒將大戰海盜

根據《ESPN》，NFL季後賽本週末將來到第二階段：聯盟四強賽，國聯其中一個對戰組合讓球迷相當期待，由第2種子聖徒對決第5種子的海盜，前者擁有42歲的老牌四分衛布里斯，後者因為獲得6次超級盃冠軍的43歲傳奇四分衛布雷宜，而在本季脫胎換骨，這2名老將都是外媒認為「還沒退役就幾乎篤定入選名人堂」的傳奇人物。

《BBC體育》提到，布雷迪與布里斯的職業生涯成就過多，簡單的歷史數據就能彰顯2人的偉大，這2人恰好是NFL史上傳球碼數與傳球達陣數的前2名。

至於雙方正面交手機會則不多，因為過去20年布雷迪都坐鎮老東家愛國者（位於美聯）、布里斯則是從06年就一直待在國聯的聖徒，本季布雷迪轉戰國聯海盜後，季賽2次遭遇布里斯率領的聖徒，通通吞敗，生涯對戰上，布里斯擁有5勝2敗的對戰優勢，堪稱布雷迪的天敵四分衛。

退休前渴望再一冠

布里斯提到，雖然季賽雙殺對手，但季後賽的海盜是完全不同的一支隊伍，也不能忽視布雷迪豐富的季後賽經驗，一戰定生死的季後賽不容有失。

若要對比這2位傳奇的成就，差距最大的就是超級盃冠軍數，作為愛國者王朝的建立者，布雷迪手握6冠，而布里斯可惜的僅有一冠，近期也有《傳聞》提到，這位42歲老將高機率在季末掛靴，布里斯生涯替聖徒在季賽拿到誇張的172勝（僅114敗），聖徒大軍肯定會想讓這位傳奇老大哥不留遺憾的離開賽場，週末的對戰預期將十分精彩。

【更多精采內容，詳見

海盜 NFL 超級盃

延伸閱讀

傳奇香奈兒瞬間永恆！CHANEL ETERNAL INSTANT J12專書

Dr. Martens向傳奇塗鴉藝術家Keith Haring致敬 經典畫作全都躍上鞋面

中職／悍將四球員換背號 陳真穿7號向洋基傳奇曼托看齊

NFL／結束史上最長季後賽乾旱期 布朗隊含教頭傳5人確診

相關新聞

泰羽賽／戴資穎重回賽場 直落二闖頭關

從去年3月全英公開賽後就再沒踏上國際戰場，我國「世界球后」戴資穎相隔8個月終於重返賽場，今天在亞洲公開賽第一站首輪面對世...

澳網／吳東霖再闖關 會內賽門票差一步

澳網會外賽上周末在多哈、杜拜兩地開戰，我國小將「小鋼炮」梁恩碩和吳東霖分頭出擊，梁恩碩首輪碰義大利大滿貫得主艾拉妮，苦戰...

NCAA美式足球冠軍賽 台裔選手梅奇受外媒矚目

全美大學體育聯盟（NCAA）美式足球冠軍賽今天開打，由阿拉巴馬大學紅潮隊奪冠，陣中台裔美籍選手梅奇三世（John Met...

NFL／傳奇四分衛對決 國聯四強賽吸睛

NFL本週末繼續熱烈開打的聯盟四強賽，將上演2大傳奇四分衛對決的戲碼！在聖徒輕取熊隊後，晉級國聯4強將正面遇上本季轉戰海盜的傳奇老將布雷迪，聖徒陣中也有42歲、6度入選明星隊的傳奇四分衛布里斯，2人都

泰羽賽／防疫高規格 戴資穎：沒有觀眾怪怪的

世界羽球巡迴賽首站泰國羽球公開賽今天登場，世界球后戴資穎挺進16強。這是戴資穎睽違8個月後第一場比賽，她賽後表示，沒有觀...

羽球／BWF採高規格防疫 球員一個月內接受8次採檢

新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界羽球聯盟（BWF）為讓比賽持續進行，採取高規格防疫措施，這次為期一個月在泰國的比賽，參賽球員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。