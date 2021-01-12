NFL／傳奇四分衛對決 國聯四強賽吸睛

NFL本週末繼續熱烈開打的聯盟四強賽，將上演2大傳奇四分衛對決的戲碼！在聖徒輕取熊隊後，晉級國聯4強將正面遇上本季轉戰海盜的傳奇老將布雷迪，聖徒陣中也有42歲、6度入選明星隊的傳奇四分衛布里斯，2人都是被認為已無需更多榮譽、半隻腳踏進名人堂的球星，布里斯過往在季賽碰到布雷迪是勝多輸少，堪稱天敵，週末的海盜、聖徒大戰將會吸足觀眾眼光。

聖徒將大戰海盜

根據《ESPN》，NFL季後賽本週末將來到第二階段：聯盟四強賽，國聯其中一個對戰組合讓球迷相當期待，由第2種子聖徒對決第5種子的海盜，前者擁有42歲的老牌四分衛布里斯，後者因為獲得6次超級盃冠軍的43歲傳奇四分衛布雷宜，而在本季脫胎換骨，這2名老將都是外媒認為「還沒退役就幾乎篤定入選名人堂」的傳奇人物。

《BBC體育》提到，布雷迪與布里斯的職業生涯成就過多，簡單的歷史數據就能彰顯2人的偉大，這2人恰好是NFL史上傳球碼數與傳球達陣數的前2名。

至於雙方正面交手機會則不多，因為過去20年布雷迪都坐鎮老東家愛國者（位於美聯）、布里斯則是從06年就一直待在國聯的聖徒，本季布雷迪轉戰國聯海盜後，季賽2次遭遇布里斯率領的聖徒，通通吞敗，生涯對戰上，布里斯擁有5勝2敗的對戰優勢，堪稱布雷迪的天敵四分衛。

退休前渴望再一冠

布里斯提到，雖然季賽雙殺對手，但季後賽的海盜是完全不同的一支隊伍，也不能忽視布雷迪豐富的季後賽經驗，一戰定生死的季後賽不容有失。

若要對比這2位傳奇的成就，差距最大的就是超級盃冠軍數，作為愛國者王朝的建立者，布雷迪手握6冠，而布里斯可惜的僅有一冠，近期也有《傳聞》提到，這位42歲老將高機率在季末掛靴，布里斯生涯替聖徒在季賽拿到誇張的172勝（僅114敗），聖徒大軍肯定會想讓這位傳奇老大哥不留遺憾的離開賽場，週末的對戰預期將十分精彩。

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