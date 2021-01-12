澳網／吳東霖再闖關 會內賽門票差一步

澳網會外賽上周末在多哈、杜拜兩地開戰，我國小將「小鋼炮」梁恩碩和吳東霖分頭出擊，梁恩碩首輪碰義大利大滿貫得主艾拉妮，苦戰三盤落敗，吳東霖則是連戰皆捷，首戰直落2拍下英國對手克拉克（Jay Clarke），今天再以6：3、6：2擊敗印度對手拉馬納森（Ramkumar Ramanathan），離會內賽只差最後一勝。

受新冠肺炎疫情影響，今年澳網比原定日期延後三周開戰，會外賽也改到海外，女子會外賽在杜拜登場，男子會外賽在多哈舉行；梁恩碩止步首輪，世界排名247的吳東霖先是直落2拍下世界排名191的克拉克，今天碰世界排名188的拉馬納森再下一城，且是全場沒遭破發，完美守住發球於下連拿兩盤。

22歲的吳東霖還沒任何大滿貫會內賽經驗，2021年有機會挑戰澳網會內賽門票，最終戰對手已經出爐，明天將和西班牙世界排名186的馬汀尼茲（Mario Vilella Martinez）對陣，勝家就能前進2月8日墨爾本開戰的澳網會內賽。