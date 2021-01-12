泰羽賽／戴資穎重回賽場 直落二闖頭關

從去年3月全英公開賽後就再沒踏上國際戰場，我國「世界球后」戴資穎相隔8個月終於重返賽場，今天在亞洲公開賽第一站首輪面對世界排名129位的泰國地主18歲小將本雅帕，小戴第2局雖被逼到「丟士」，仍以直落2順利闖關。

小戴去年3月全英賽摘冠後，國際賽事就因新冠肺炎疫情幾乎取消，迎接暌違多時的第一場國際賽前，小戴還透過社群平台透露心情有些緊張，不過今天上陣馬上展現球后身手，只有開局2：4短暫落後，第一次技術暫停已取得11：6領先；暫停結束後小戴失誤增加，一度被追到18：18平手，但球后關鍵時刻連下3分，仍以21：18先下一城。

第二局小戴先拉出6：1領先，優勢雖在局末花光，20：18時錯過2個賽末點，不過小戴也沉住氣，先瓦解對手一個局末點機會，最終以26：24拿下勝利。

國際羽總因應疫情增設的兩站亞洲公開賽，加上延期的世界巡迴賽總決賽都在泰國舉行，中華羽將包括小戴、「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都在3日啟程，小戴是今天唯一出賽的台將，3組男將都在明天登場。

王子維和「麟洋配」都排在第一球場，列第6種子的「麟洋配」首輪遭遇碰丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，約台灣時間明天下午2點上場；世界排名12的王子維將碰世界排名37的法國利弗德斯，約下午4點半迎接首戰。

排第2球場的小天，在日本「世界球王」桃田賢斗染疫退賽後成男單最高位種子，首戰碰地主世界排名39的坦農薩克，約台灣時間明天下午2點45分上場。