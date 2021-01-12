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羽球／BWF採高規格防疫 球員一個月內接受8次採檢

中央社 / 台北12日電
BWF採高規格防疫。 法新社
BWF採高規格防疫。 法新社

新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界羽球聯盟（BWF）為讓比賽持續進行，採取高規格防疫措施，這次為期一個月在泰國的比賽，參賽球員至少得進行8次核酸檢測。

世界球后戴資穎、男單一哥周天成與王子維，以及男雙組合王齊麟、李洋紛紛於1月3日搭機前往泰國曼谷，在經過一週檢疫期後，接下來將連續參加兩場超級1000系列公開賽與年終總決賽。

依據BWF提出的防疫規範，球員在出發前就得接受新冠肺炎病毒篩檢，抵達後也將立即採檢，在檢疫期也會再次安排球員進行篩檢。

本週開打的泰國公開賽，比賽期間內球員得兩度接受採檢，接下來兩週比賽也各有一次採檢，加上離境前的篩檢在內，總計球員在一個月內至少得接受8次以上採檢。

此外為保護參賽球員健康，減低大規模群聚感染機會，比賽熱身場地限制最多只能有6名球員下場，且除比賽與熱身外，選手、教練全程都得佩戴口罩。

若違反規定未佩戴口罩，初次會進行口頭警告，再犯BWF就將開出250美元（約新台幣6900元）罰單，若累積3犯罰金將提升至500美元（約新台幣1萬3800元）並取消比賽資格。

比賽中大會也禁止球員間的任何肢體接觸，包括握手、擁抱，違反規定者首次給予警告，接下來每次違規都將開罰250美元。

此外若球員不配合檢疫規定，BWF將開出500美元罰單，最重可罰至1000美元，並取消比賽資格。

排球 羽球 戴資穎

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