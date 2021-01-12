羽球／曾呼籲反對開賽 前球后塞娜確診新冠肺炎

1000分等級的泰國羽球公開賽今(12)日開打，但印度隊陣中卻爆出感染新冠病毒的消息，前球后塞娜（Saina Nehwal）在第三次檢測結果呈現陽性，已經退出本屆賽事，而另一位男單普蘭諾伊（H.S. Prannoy）也確診新冠病毒。

根據消息人士指出，塞娜及普蘭諾伊將在曼谷當地醫院進行治療，預計至少隔離10天，而塞娜丈夫卡夏普（Parupalli Kashyap）也將前往醫院隔離，雖然上述3人將退出賽事，但其他印度選手仍被允許參加比賽。

去年BWF(世界羽球聯盟)決定以全英公開賽當作重啟賽事的第一站時，遭許多選手批評罔顧與會人員的健康和安全，其中卡夏普及塞娜正是堅決反對開賽的一方，「如果我們被感染然後回去，我們會危害到許多人。」，如今卻傳出塞娜確診新冠病毒消息。