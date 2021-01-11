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柔道／卡達大師賽 楊勇緯勇奪銀牌

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
楊勇緯（左一）獲得卡達大師賽銀牌。圖／截自國際柔道總會官網
楊勇緯（左一）獲得卡達大師賽銀牌。圖／截自國際柔道總會官網

國際柔道賽事從卡達重啟賽季，旅日「柔道女王」連珍羚和「男神」楊勇緯都受邀參賽，其中楊勇緯連4戰都在「黃金得分制」出線，最終決賽雖不敵南韓金源鎮，仍摘下卡達大師賽男子60公斤級銀牌，戴著口罩站上頒獎台。

受新冠肺炎疫情影響，柔道國際賽去年幾乎取消，旅日多年的連珍羚整季未參賽，楊勇緯上一場國際賽也要回溯到去年2月。

卡達大師賽只邀請每個量級排名前36名的選手參加，目前女子57公斤級世界排名第12名的連珍羚、男子60公斤級世界排名第11的楊勇緯都受邀參賽；楊勇緯前4場「摔好摔滿」，正規2分鐘賽事都沒分出勝負，全是到「黃金得分制」才勝出。

他前三戰依序擊敗南韓李海瑞、喬治亞世界排名34的諾澤和世界排名24的烏茲別克對手若茲波夫；4強世界排名第7的阿布拉德茲，兩人黃金得分制足足不斷對峙，阿布拉德茲多次出現撐膝畫面，最終楊勇緯在第10分鐘又15秒才辛苦拿到決賽門票。

阿布拉德茲苦戰落敗後，仰躺在地許久，楊勇緯第一時間也和對手致意，再握拳迎接勝果。

最終戰楊勇緯帶著右眼角明顯瘀青面對南韓世界排名12的金源鎮，這次沒再到黃金得分制才決勝負，1分19秒時金源鎮以「一本」奪勝，握拳迎接金牌。

連珍羚重返賽場第一戰先以三角勒擊敗塞爾維亞對手羅吉，第二輪更以大內割「一本」解決俄羅斯對手阿納斯塔西婭，但8強賽以0：1不敵克林姆凱特，落到敗部後再敗給35歲的葡萄牙老將蒙泰羅，最終收穫第7名。

布拉 羅斯 喬治

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