日本「手球王子」宮崎大輔自爆去年染疫 以為自己快死了
日本新冠炎疫情嚴重，又有一名著名運動選手傳出染疫，據日本各大媒體晚間報導，現年39歲有「手球王子」之稱的前國家隊名將宮崎大輔，在「Now Voice」投稿，表示自去年耶誕節時染確診新冠肺炎，一度覺得呼吸困難兩個小時，打了緊急求救電話，還以為「自己快死」了。
宮崎大輔氏 週刊誌報道、逮捕、コロナ感染を激白「もう一度ハンドボールをやりたい」/スポーツ/デイリースポーツ online https://t.co/Fre3ko3hvp #DailySports— デイリースポーツ (@Daily_Online) January 11, 2021
宮崎大輔表示，自己第一次意識到會有可能「死亡」。他說，「我經歷了我一生中所沒有碰過的事，對我而言，這是很不同的一年。」
事實上，宮崎大輔去年11月，在愛知縣名古屋市内涉嫌施暴女性友人，因而遭到逮捕，引發日本各界關注。但他表示，這件事已經結束，現在他已沒有任何責任了。
而經歷被逮捕事件及確診新冠肺炎，讓他更懂得珍惜一切，他說了希望今年能夠治療好自己傷勢，重新站在球場上打球。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言