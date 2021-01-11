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日本「手球王子」宮崎大輔自爆去年染疫 以為自己快死了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本手球名將宮崎大輔自爆染疫。 路透
日本手球名將宮崎大輔自爆染疫。 路透

日本新冠炎疫情嚴重，又有一名著名運動選手傳出染疫，據日本各大媒體晚間報導，現年39歲有「手球王子」之稱的前國家隊名將宮崎大輔，在「Now Voice」投稿，表示自去年耶誕節時染確診新冠肺炎，一度覺得呼吸困難兩個小時，打了緊急求救電話，還以為「自己快死」了。

宮崎大輔表示，自己第一次意識到會有可能「死亡」。他說，「我經歷了我一生中所沒有碰過的事，對我而言，這是很不同的一年。」

事實上，宮崎大輔去年11月，在愛知縣名古屋市内涉嫌施暴女性友人，因而遭到逮捕，引發日本各界關注。但他表示，這件事已經結束，現在他已沒有任何責任了。

而經歷被逮捕事件及確診新冠肺炎，讓他更懂得珍惜一切，他說了希望今年能夠治療好自己傷勢，重新站在球場上打球。

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