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企排／台中長力捍衛主場 連兩周扮地主
企業16年甲級男女排球聯賽16日起移師台中台體大體育館，連兩周賽程齊聚甲級列強，這也是台中地主隊長力男子排球隊第一次以「台中長力」隊名回到台中主場比賽。
台中運動局表示，台中市政府109年與長力男子排球隊合作，正式命名為「台中長力男子排球隊」，成員多來自全國高中排球甲級聯賽常勝軍、豐原高商排球體系的選手，歷年在企排聯賽表現亮眼。
企排今年賽事隊伍有台中長力、台電、雲林MIZUNO、couti、桃園台灣產險等男子組隊伍，以及台電、台北鯨華、中國人纖、極速超跑、愛山林等女子組隊，16日和24日兩個周末將在台中一展球技。
台中運動局指出，台中打造「酷城市、酷運動」，感謝中華排球協會、台中市體育總會排球委員會攜手市府共同推廣排球運動，讓國內優秀菁英隊伍到台中交流球技，讓台中基層排球隊與民眾觀賞專業排球賽事，歡迎市民踴躍前往免費觀賽，為選手們加油打氣。
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