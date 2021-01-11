企排／台中長力捍衛主場 連兩周扮地主

別說東京奧運，連2022年的北京冬奧也亮紅燈！日媒最新民調顯示，有3成5的受訪者認為要直接取消東奧、4成5的人表示再續延，同於不看好東奧的比例飆到8成，也是近期以來的民調新高，菅義偉團隊支持率與反對率

2021-01-11 16:31