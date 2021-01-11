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阿布達比女網／又是第二輪出局 謝淑薇雙打無緣4強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。 新華社
謝淑薇。 新華社

我國「一姊」謝淑薇新賽季第一站從阿布達比女網賽出發，單打止步第二輪後持續在雙打出賽，但今天雙打第2戰碰日本組合青山修子／柴原瑛菜沒能再闖關，和捷克搭檔雷茨科娃（Barbora Krejcikova）止步8強。

謝淑薇去年底首度以女雙「年終球后」身分迎接新賽季，首站因老班底史翠可娃（Barbora Strýcová）未參賽，改和4年前溫布頓曾合作的雷茨科娃攜手，雙姝名列大會頭號種子，不過首輪就打得驚險，經過「超級搶10」考驗才闖過首輪。

今天碰排第5種子的日本組合，頭號種子搭檔在對手前4個發球局共逼出5個破發點，但都沒把握，反而是第10局首度愈破發危機就失守，讓日本組合以6：4先下一城。

第二盤台捷組合第一個發球局就遇挑戰，在連失3分下雖也瓦解3個破發點，關鍵分仍沒拿下；日本組合破發成功後延續氣勢，連保帶破取得5：0絕對優勢，台捷組合雖在第6局「破蛋」，日本組合仍以6：1拿到4強門票。

謝淑薇接續將轉往澳洲，為2月8日開戰的澳網準備。

謝淑薇 澳網 溫布頓

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