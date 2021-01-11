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HVL／衛冕軍豐商領銜 男甲6強就位

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
109學年HVL男甲複賽昨天收兵。圖／高中體育總會提供
109學年HVL男甲複賽昨天收兵。圖／高中體育總會提供

109學年度HVL高中排球甲級聯賽複賽男子組昨天產出最終6強名單，挑戰7連霸的衛冕軍豐原高商沒意外出線，3月26日登場的決賽將和內湖高工、麥寮高中、華僑高中、曾文農工及內湖高中爭奪今年最高榮耀。

HVL男甲複賽昨天在高雄收兵，最終日的A組決賽種子之戰，衛冕軍豐商登上頭號種子，內工以直落三擊敗華僑後，取得第2種子席位。

B組兩場攸關決賽門票之役，曾農對上成軍第二年的頭城家商，頭城雖將戰局逼入決勝第5局，但經驗較佳的曾農仍以兩分差帶走決賽門票；另一役大成商工首局關鍵時連兩顆失誤，送出第一局，內中乘勝追擊連下兩城，直落三取得最後一張決賽門票。

頭城獲得109學年第7名、大成商工第8名，接續決賽將於3月26至28日移師新北市新莊體育館，由東森超視33台負責電視轉播。

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