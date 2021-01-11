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東京奧運若辦不成 北京冬奧也剉咧等

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
東京奧運的日本國民反對度驟升，民調高達創紀錄的8成反對，對此，中國2022年的北京冬奧也得注意，防止成為下一個辦奧運受阻的「東京」。(photo from Pxhere, under CC licensed)
東京奧運的日本國民反對度驟升，民調高達創紀錄的8成反對，對此，中國2022年的北京冬奧也得注意，防止成為下一個辦奧運受阻的「東京」。(photo from Pxhere, under CC licensed)

別說東京奧運，連2022年的北京冬奧也亮紅燈！日媒最新民調顯示，有3成5的受訪者認為要直接取消東奧、4成5的人表示再續延，同於不看好東奧的比例飆到8成，也是近期以來的民調新高，菅義偉團隊支持率與反對率也形成死亡交叉，主因就是防疫沒做好。媒體11日也指出，2022年的北京冬奧得密切注意日本狀態，因為明年全球高機率仍深陷疫情泥淖。

高達8成民眾不看好

日本首都圈的緊急狀態與變異疫情的來襲，讓日媒決定以民調，觀察國民對東京奧運的看法，根據《日本時報》報導，最新民調顯示，35.3%的受訪者認為東奧該直接取消、44.8%的人要求順延，不看好按照原定時間舉行東奧的人數竟達8成，是近期民調以來最懸殊的一次。

隨著疫情再度席捲而來，菅義偉當局的支持率比一個月前再降9個百分點，只剩下41.3%的支持率，與反對率呈現死亡交叉（反對率42.8%），反對菅義偉團隊的最大原因就是防疫缺乏領導力（佔41.2%）。針對政府因應疫情的施政，高達68.3%的人不滿意，僅24.9%受訪者認為，當局已盡力適當處理了。

北京冬奧要當心！

對於日本國內越來越高漲的反對聲浪，《南華早報》就報導，眼看東京奧運遇到的極大阻礙，明年的北京冬季奧運不能置身事外，高機率到明年，疫情尚未被完全控制，北京冬奧要如何落實防疫、穩定國內人民的信心，都是一大課題。

特別是當前主辦地點之一的河北省，北京冬奧的戶外冰雪項目將由河北省西北大城張家口舉辦，但目前河北省病例激增，一週內就增加310例，其中過半是本土案例，當局表示，河北省目前處於封鎖狀態，盼讓鎖死疫情大規模傳播，讓冬季奧運的建設工程能持續進行。

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