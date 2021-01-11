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羽球／亞洲公開賽12日登場 戴資穎：有點緊張
受因新冠肺炎影響，國際羽壇賽事從去年3月後幾乎取消，恢復賽事的新年第一站明天開戰，我國「世界球后」戴資穎成首日賽程唯一登場的台將代表，3日就赴泰的小戴也透露，許久沒踏上戰場，「感覺有點緊張。」
國際羽壇從去年3月全英公開賽後就全面暫停，包括小戴和「羽球王子」王子維、男雙「麟洋配」全英賽後就再沒參加國際賽事，只有羽球「一哥」周天成10月赴丹麥參賽；國際羽總因應疫情增設的兩站亞洲公開賽，加上延期的世界巡迴賽總決賽都在泰國舉行，避免羽將移動增加染疫風險。
小戴重回賽場的對手一換再換，從最初的世界排名22泰國女將金達蓬，到接續的世界排名92大馬女將吉蘇娜，開戰前又改為世界排名僅129位的地主18歲小將本雅帕；兩人明天排在第一球場的第5戰，約台灣時間下午1點登場。
小戴透過粉絲團預告賽程，她笑問球迷是否很久沒看自己比賽，「我也一樣很久沒比賽了，感覺有點緊張，但不管怎麼樣，都希望可以享受回到場上的感覺。」她也特別喊話，要球迷別忘了觀看比賽。
MOD愛爾達體育3台將直播亞洲公開賽，小天、王子維等男將明天輪空，預計周三登場。
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