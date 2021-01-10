澳網／會外賽開戰…吳東霖闖頭關 梁恩碩落敗

澳網會外賽今天在多哈、杜拜兩地開戰，我國小將「小鋼炮」梁恩碩和吳東霖分頭出擊；梁恩碩碰義大利大滿貫得主艾拉妮苦戰三盤落敗，吳東霖則是開出紅盤，直落二拍下英國對手晉級。

受新冠肺炎疫情影響，今年澳網比原定日期延後三周開戰，會外賽也改到海外舉行，世界排名223的梁恩碩，會外首輪就碰2012年法網單打亞軍、手握5座大滿貫女雙金盃的艾拉妮；33歲的艾拉妮世界排名雖下滑到131位，但碰梁恩碩挺住決勝盤壓力，2：2下連趕4局，以6：1、5：7、6：2過關。

世界排名247的吳東霖，在多哈的會外賽首輪碰世界排名191的英國克拉克則是開出紅盤，第一個發球局就破發成功，以6：2、6：4闖過頭關。

今年澳網因疫情影響延後到2月8日登場，澳洲網球協會前一周在阿得雷德特別舉行一場「一日遊」表演賽；這場表演賽預計邀請8位選手，除地主球星芭蒂、塞爾維亞「世界球王」約克維奇、「西班牙蠻牛」納達爾、羅馬尼亞前球后哈蕾普和奧地利名將汀恩都將與會，美國傳奇小威廉絲、日本好手大坂直美也成最新確認的參賽球星。