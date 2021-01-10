高球／連兩站登頂 錢珮芸爽領日立賽250萬獎金

上個月才打下台灣大哥大女子公開賽金盃，我國高球好手錢珮芸今天再嘗到登頂滋味，且是從首輪就一路領先，最終以202（-14）桿笑納日立慈善盃高爾夫菁英賽冠軍。

「很爽，連贏兩個冠軍，覺得自己成熟了。」奪得個人第6座職業冠軍的錢珮芸提到，以往的比賽，除非領先的桿數夠多，不然很容易緊張，但這兩站都是從第一天就開始領先，而且以大幅度的勝差奪冠，顯示最近的狀況很不錯。

錢珮芸獲得生涯最高的250萬元獎金，業餘球員侯羽桑則以總成績209（-7）桿排名第二，同時也獲得最佳業餘選手頭銜；劉嬿以210（-6）桿拿下第三名，前三名選手都能獲得東方球場榮譽會員資格一年。

拿下最佳業餘選手的侯羽桑說，這場比賽算是有點「征服」東方球場的感覺，因為去年根本沒晉級，今年脫胎換骨，不僅是業餘選手中成績最好的，而且排行榜名列第2。

侯羽桑表示，這周用輕鬆的心情面對，跟前輩同組有很不錯的互動，也從她們身上學到不少處理球的技巧與心態；她預計今年底畢業後轉職業，然而美國疫情頗嚴重，原本打算三、四月回美國的計畫，很有可能改變。

賽事三天遇寒流過境，首輪還下著雨，不過後兩天球迷熱情捧場，三輪進場觀眾人數總計8833人，在疫情與低溫狀況下顯得十分難得。