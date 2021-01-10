快訊

林奇宏當選陽明交大首任校長 4成校內生反對

台中五寶爸2次放鴿子現身！通過洗車店老闆面試月薪3萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／連兩站登頂 錢珮芸爽領日立賽250萬獎金

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
錢珮芸（左）和侯羽桑分別拿下職業和業餘最佳名次。圖／TLPGA提供
錢珮芸（左）和侯羽桑分別拿下職業和業餘最佳名次。圖／TLPGA提供

上個月才打下台灣大哥大女子公開賽金盃，我國高球好手錢珮芸今天再嘗到登頂滋味，且是從首輪就一路領先，最終以202（-14）桿笑納日立慈善盃高爾夫菁英賽冠軍。

「很爽，連贏兩個冠軍，覺得自己成熟了。」奪得個人第6座職業冠軍的錢珮芸提到，以往的比賽，除非領先的桿數夠多，不然很容易緊張，但這兩站都是從第一天就開始領先，而且以大幅度的勝差奪冠，顯示最近的狀況很不錯。

錢珮芸獲得生涯最高的250萬元獎金，業餘球員侯羽桑則以總成績209（-7）桿排名第二，同時也獲得最佳業餘選手頭銜；劉嬿以210（-6）桿拿下第三名，前三名選手都能獲得東方球場榮譽會員資格一年。

拿下最佳業餘選手的侯羽桑說，這場比賽算是有點「征服」東方球場的感覺，因為去年根本沒晉級，今年脫胎換骨，不僅是業餘選手中成績最好的，而且排行榜名列第2。

侯羽桑表示，這周用輕鬆的心情面對，跟前輩同組有很不錯的互動，也從她們身上學到不少處理球的技巧與心態；她預計今年底畢業後轉職業，然而美國疫情頗嚴重，原本打算三、四月回美國的計畫，很有可能改變。

賽事三天遇寒流過境，首輪還下著雨，不過後兩天球迷熱情捧場，三輪進場觀眾人數總計8833人，在疫情與低溫狀況下顯得十分難得。

 

侯羽桑 錢珮芸 高爾夫

延伸閱讀

高球／錢珮芸10洞抓8鳥 日立慈善盃繼續獨走

高球／台哥大公開賽最終輪 錢珮芸8桿之差封后

台哥大高球／不畏強風射4鳥 錢珮芸帶6桿領先爭冠

高球／台哥大公開賽首輪 錢珮芸抓7鳥暫居領先

相關新聞

舉重／銀牌已「退」換金牌 許淑淨成雙金得主心情平淡

舉重女將許淑淨上個月確定遞補2012年倫敦奧運金牌，成為我國史上第一位奧運雙金得主，雙倍的榮耀到手，但她說心情很平淡，「...

羽球／對手又換人 戴資穎首戰地主18歲小將

受因新冠肺炎影響，國際羽壇賽事從去年3月後幾乎取消，恢復賽事的新年第一站12日泰國登場，不過我國「世界球后」戴資穎對手一...

高球／連兩站登頂 錢珮芸爽領日立賽250萬獎金

上個月才打下台灣大哥大女子公開賽金盃，我國高球好手錢珮芸今天再嘗到登頂滋味，且是從首輪就一路領先，最終以202（-14）...

奧運／東奧登場進入射程內 5好手先收金牌傳承

中華體育運動總會今天舉辦年末感恩餐會，邁向東京奧運，邀請3名金牌選手與4名東奧參賽選手，進行金牌傳承儀式，被寄與厚望的舉...

擊劍／台北市教育盃中小學錦標賽 選拔全中運代表選手

台北市109學年度教育盃中小學擊劍錦標賽，於7日至10日，共四天在台北市立誠正國中舉行。落實基層訓練，提昇擊劍水準，推動台北市中小學擊劍運動選拔優秀選手輔導升學。 這次國、高中組，為配合110年全國

網球／41歲照贏！克羅老將寫新猷

克羅埃西亞老將卡洛維奇（Ivo Karlovic），新年第一站就寫下新猷，他在美國德拉海灘公開賽首輪狂轟27記「愛司」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。