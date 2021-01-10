奧運／東奧登場進入射程內 5好手先收金牌傳承

中華體育運動總會今天舉辦年末感恩餐會，邁向東京奧運，邀請3名金牌選手與4名東奧參賽選手，進行金牌傳承儀式，被寄與厚望的舉重女將郭婞淳表示，「東京奧運將帶著大家的期望和自己的信念，奮力一舉，希望能帶著最高榮耀回來和大家分享。」

東京奧運延後1年舉辦，目標是在今年7月登場，中華奧委會主席林鴻道表示，國際奧會提了多種方案，包括後勤人員控管、觀眾減量，甚至是不開放觀眾等，目標是希望今年奧運可以如期舉行，畢竟選手都已經準備了這麼長時間。

許淑淨上個月剛確定遞補2012年倫敦奧運金牌，成為我國史上第一位奧運雙金得主，今天出席活動，也鼓勵今年即將出征奧運的選手，「堅持，直到夢想到手。」

許淑淨、朱木炎、陳葦綾以奧運金牌的身分與會，與今年將征奧的郭婞淳、李智凱、唐嘉鴻、林郁婷、陳念琴同台，進行金牌傳承儀式。

李智凱表示，「一直希望透過自己的小小力量，讓更多人認識體操、參與體操，多了1年時間準備，希望把自己最好的狀態發揮在東奧場上，讓大家看到台灣在體操有這麼好的選手出現。」唐嘉鴻表示，不管今年或2024年，希望可以繼續讓我體操魂川流不息。」

林郁婷提到，自己從2018年亞運至今，已經跳了5個量級，「每跳一個量級，對我都是很大的挑戰，但我喜歡挑戰、也勇於挑戰，也會帶著這樣的精神進軍奧運。」陳念琴以期末考比喻比賽，距離越近就越亢奮，她會在準備萬全後上場發揮最大能力，「每一天都在備戰，站上去，就是世界冠軍。」