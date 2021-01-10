舉重／銀牌已「退」換金牌 許淑淨成雙金得主心情平淡
舉重女將許淑淨上個月確定遞補2012年倫敦奧運金牌，成為我國史上第一位奧運雙金得主，雙倍的榮耀到手，但她說心情很平淡，「畢竟已經過滿久了。」她的銀牌已經寄還，現在就等金牌到手。
倫敦奧運的金牌得主趙常玲，早在2016年就已經確認藥檢未過，但直到上個月中旬，國際奧會（IOC）才正式宣布，許淑淨遞補金牌，成為我國史上第5面、許淑淨個人第2面奧運金牌，IOC提供4種受獎方式，讓許淑淨決定如何領取這面獎牌。
IOC提供的4種受獎方式，第一是前往IOC所在的瑞士洛桑奧林匹克博物館領獎，第二為在亞、奧運或亞錦賽接受表揚，第三為在國內大型競賽接受表揚，第四則是由中華奧會舉行頒獎典禮。
許淑淨選擇在國內領獎，但會在比賽中領取，或是另外安排授獎儀式，目前還不確定，她的銀牌已經寄還，預計金牌會在1月底寄抵台灣，但她何時可以見到金牌真身還未定案。
許淑淨透露，先前接到電話，先確認她的銀牌還在不在，半個月後確認遞補，包括銀牌的獎牌、徽章、證書都已歸還，就等金牌到手；被笑說若銀牌不見會怎樣，她笑答：「不知道欸！」
許淑淨表示，2012年時對自己的預期成績是3到6名，「想說最好就第3吧！沒有把自己設到那麼好。」這面金牌到手，她坦言心情平淡，畢竟時間已經過去太久，得知遞補後，也不會特地去想當年的比賽場景。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言