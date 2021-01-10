舉重／銀牌已「退」換金牌 許淑淨成雙金得主心情平淡

舉重女將許淑淨上個月確定遞補2012年倫敦奧運金牌，成為我國史上第一位奧運雙金得主，雙倍的榮耀到手，但她說心情很平淡，「畢竟已經過滿久了。」她的銀牌已經寄還，現在就等金牌到手。

倫敦奧運的金牌得主趙常玲，早在2016年就已經確認藥檢未過，但直到上個月中旬，國際奧會（IOC）才正式宣布，許淑淨遞補金牌，成為我國史上第5面、許淑淨個人第2面奧運金牌，IOC提供4種受獎方式，讓許淑淨決定如何領取這面獎牌。

IOC提供的4種受獎方式，第一是前往IOC所在的瑞士洛桑奧林匹克博物館領獎，第二為在亞、奧運或亞錦賽接受表揚，第三為在國內大型競賽接受表揚，第四則是由中華奧會舉行頒獎典禮。

許淑淨選擇在國內領獎，但會在比賽中領取，或是另外安排授獎儀式，目前還不確定，她的銀牌已經寄還，預計金牌會在1月底寄抵台灣，但她何時可以見到金牌真身還未定案。

許淑淨透露，先前接到電話，先確認她的銀牌還在不在，半個月後確認遞補，包括銀牌的獎牌、徽章、證書都已歸還，就等金牌到手；被笑說若銀牌不見會怎樣，她笑答：「不知道欸！」

許淑淨表示，2012年時對自己的預期成績是3到6名，「想說最好就第3吧！沒有把自己設到那麼好。」這面金牌到手，她坦言心情平淡，畢竟時間已經過去太久，得知遞補後，也不會特地去想當年的比賽場景。