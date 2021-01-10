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羽球／對手又換人 戴資穎首戰地主18歲小將

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
世界球后戴資穎。圖／國訓中心提供
世界球后戴資穎。圖／國訓中心提供

受因新冠肺炎影響，國際羽壇賽事從去年3月後幾乎取消，恢復賽事的新年第一站12日泰國登場，不過我國「世界球后」戴資穎對手一換再換，從最初的世界排名22泰國女將金達蓬，到接續的世界排名92大馬女將吉蘇娜，開戰前又改為世界排名僅129位的地主18歲小將本雅帕。

國際羽壇從去年3月全英公開賽後就全面暫停，包括小戴和「羽球王子」王子維、男雙「麟洋配」全英賽後就再沒參加國際賽事，只有羽球「一哥」周天成10月赴丹麥參賽；世界羽總因應疫情增設的兩站亞洲公開賽，加上延期的世界巡迴賽總決賽都在泰國舉行，小戴、小天和王子維等3日也都啟程，不過同天卻傳出日本「世界球王」桃田賢斗在成田機場確診新冠肺炎，日本國家隊全數退出泰國賽事。

兩站亞洲公開賽都屬BWF超級1000分系列，首站12日到17日舉行，第二站19日到24日接棒，27日到31日就是年終總決賽，日本羽將全數退賽使籤表重新調整，小戴原本對手金達蓬也因傷退賽，吉蘇娜和本雅帕因此幸運補進會內賽，小戴和本雅帕過去從沒交手過。

世界排名第2的小天在桃田賢斗退賽後成最高位種子，首站將碰地主世界排名39的坦農薩克；過去7度對戰小天取得4勝3敗些微優勢，且從2012年開始已拉出交手4連勝。

羽球 王子維 桃田賢斗

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