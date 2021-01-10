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網球／41歲照贏！克羅老將寫新猷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
卡洛維奇。美聯社
卡洛維奇。美聯社

克羅埃西亞老將卡洛維奇（Ivo Karlovic），新年第一站就寫下新猷，他在美國德拉海灘公開賽首輪狂轟27記「愛司」，在三盤大戰力退列第7種子的西班牙對手安杜亞（Pablo Andujar），成為1995年後贏得ATP勝利的最年長選手。

卡洛維奇下周就要滿42歲，他上一度收穫勝場已要回溯到去年2月，現在離美國名將康諾斯（Jimmy Connors）25年前寫下的42歲還奪勝紀錄也相去不遠。

「這很有意思，我2009年到13年幾乎都在受傷，那是段我一直受傷的時間，至此之後我就比較少受傷。」卡洛維奇開玩笑說，去年他也因新冠肺炎疫情影響，減少四處旅遊和參賽，「所以我沒受任何傷，我可以像18歲的選手去訓練。」

德拉海灘公開賽是ATP新賽季率先登場的賽事，除卡洛維奇寫紀錄，從會外賽出線的厄瓜多28歲男將奎羅茲（Roberto Quiroz）也突破個人紀錄，他以7：6（7：1）、6：3擊敗地主魯賓（Noah Rubin），收穫生涯第2場ATP勝利。

奎羅茲的舅舅戈梅斯（Andres Gomez）是1990年法網冠軍，生涯最後一場職業賽事就是1993年的德拉海灘公開賽，相隔28年換姪子接棒奪勝，成為網壇一段佳話。

法網

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