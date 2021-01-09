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高球／錢珮芸10洞抓8鳥 日立慈善盃繼續獨走

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
錢珮芸以兩輪低於標準桿11桿暫居領先。圖／TLPGA提供（葉勇宏攝影）
錢珮芸以兩輪低於標準桿11桿暫居領先。圖／TLPGA提供（葉勇宏攝影）

日立慈善盃今天進行第二輪賽事，在天氣好轉的情況下部分選手成績爆發，錢珮芸10洞抓8鳥，打出全場最好的低於標準桿7桿，以兩輪133（－11）桿坐穩領先者寶座，而劉嬿則以單日抓6鳥、0柏忌的完美表現，以137桿暫居第2名。

今天球場雨勢停歇，第二輪共有13位選手打出紅字，錢珮芸賽後表示，一開始有點緊張，前4洞都在救球，賽前暖身時，她覺得鐵桿狀況不是很好，前4洞也印證了，最後能夠打出低於標準桿7桿很意外。

劉嬿今天打出全場次佳的負6，她表示，男子職業選手詹世昌看了她多場比賽，覺得她推桿不夠霸氣，心臟太小顆，以致於經常推短，所以詹世昌要求她放手去推，畢竟推不夠絕對沒有抓鳥的機會，最近幾場比賽，劉嬿逐漸調整推桿的心態和方法，果然收到不錯的效果。

並列第3有兩位，分別是蔡佩穎和業餘選手侯羽桑，蔡佩穎賽後接受採訪，第一句話就說「今天打太好了，我自己都嚇一跳。」她指出，今天也是推桿發揮得好，加上桿弟的建議管用，所以抓了不少鳥。

侯羽桑是目前成績最好的業餘選手，她說今天也是推桿好，全場29推，雖然東方球場不是非常困難，但她以前沒把握好，去年甚至被淘汰，今年希望能夠打出好成績，世界業餘積分也可以拿多一點。

日立慈善盃特有的教學活動，今天有30位事先報名的小朋友，參加由TLPGA會員，同時也是台師大博士生的莊欣耘，以及另外一名運動心理教練主講的課程，下午則是體能訓練，從靜與動兩方面聽取高爾夫以及課業上的建議。

侯羽桑 蔡佩穎 詹世昌

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