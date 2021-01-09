HVL／女子組決賽6強出爐 男子組最後2門票競爭白熱

109學年度HVL高中排球甲級聯賽複賽，女子組賽事於8日結束，晉級決賽的6強隊伍出爐，而南湖高中榮獲本學年度第7名、景美女中則為第8名，至於男子組僅剩的兩張6強決賽門票競爭則是呈現白熱化。

女子組賽事最後一日的雙山之役，賽前中山工商自預賽開始6戰全勝，此役東山高中一路緊咬並拿下1局，最後仍由中山工商收下勝利，穩坐分組第1並取得決賽種子；而鶯歌工商在與東山高中5局戰中勝出，並力退華僑高中取得決賽第二種子，另外四支晉級決賽隊伍為東山高中、華僑高中、內湖高中及枋寮高中。

男子組首輪賽事結束後，僅甲組麥寮高中以全勝之姿進入第二輪，乙組部分，內湖高中以黑馬姿態，在與豐原高商之戰中，先拿下2局，豐原高商重整旗鼓後，將戰況延長到第5局，最後仍以2分差敗給內湖高中，隔日內湖高工直落三內湖高中，三隊皆為4勝1敗，計算積分後，豐原高商與內湖高工以分組1、2編入第二輪A組，與麥寮高中及華僑高中確定晉級決賽；而大成商工、曾文農工、內湖高中及頭城家商，四隊將力拼最後2張決賽門票。