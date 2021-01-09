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足球／YAMAHA CUP總決賽 美育東北虎退協和奪冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
第12屆YAMAHA CUP足球賽由來自花蓮的美育東北虎隊奪冠。圖／大漢整合行銷提供
第12屆YAMAHA CUP足球賽由來自花蓮的美育東北虎隊奪冠。圖／大漢整合行銷提供

第12屆YAMAHA  CUP足球賽經過一個多月的分區預賽，來自全台180支隊伍的中僅有12隊晉級到台中朝馬足球場決賽舞台，其中來自花蓮的美育東北虎在決賽以PK1-1（4-2）打敗三度封王的協和國小，成為12屆以來首支封王的東部球隊。

連續舉辦12年不間斷的YAMAHA  CUP是基層足球少見的高規格賽事，從最初的8隊邀請賽一直擴充到兒童足球賽事已成國小熱門運動之一，連續幾年都有超過300支隊伍爭搶有限的名額，即使在今年的疫情下還是有242隊報名，賽事的關注度可見一斑。

台灣YAMAHA副總高晴珀說：「很開心看到小朋友持續提升競爭力，也顯現台灣山葉機車在足球運動推廣上也有盡一份力的成效，今年提出每一場賽事都頒發MVP的形式，鼓勵孩童以團隊思考發揮運動精神，不專注個人表現並在每一個位置都能為團隊發揮價值，受到許多教練與家長熱烈迴響，也真正落實並鼓勵更多孩童『快樂踢球趣』的真諦。」

YAMAHA  CUP足球賽今年有多達9支首度進12強總決賽的新軍，經過分組和4強賽後，最終由來自花蓮的美育東北虎對上地主隊協和國小，經過延長賽雙方還是1：1平手，最終靠PK來定勝負，美育東北虎門將余宇宸守住第2球再加上協和第5球踢中門楣，最終讓美育東北虎首度在YAMAHA  CUP封王。

美育東北虎教練也是台灣傳統社會組強隊台電隊第一代教練謝善伍表示，「前幾年都在預賽就出局，今年陣容最整齊第一次踢進12強總決賽，因為比賽只有30分鐘時間很短，所以我們有加練了PK，再加上門將余宇宸表現的很好，球員們都是六年級最後一戰，很高興為東部球隊首度拿下冠軍。」

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