路跑／與霞海城隍廟合作 台新女子路跑擲筊送參賽資格

台新女子路跑連續第2年與台北霞海城隍廟合作，於今天下午在廟前廣場舉辦參拜與擲筊活動，通過挑戰者即可獲得免費參賽名額及特製紅線御守，一共限量50名，吸引大批女性跑友不畏8到10度低溫前來參加，排隊人龍一度綿延至迪化街永樂市場前廣場。

經過古禮的請神儀式後，擲筊挑戰正式展開，連續擲出三個聖筊的女性跑友，即能免費報名台新女子路跑，經過20多分鐘嘗試後，第一位挑戰成功的幸運跑者終於在城隍老爺、城隍夫人及霞海月老見證下出爐，來自「暗光鳥跑團」的林元晶在眾人歡呼聲中擲出第三個聖筊，她興奮表示，「第一次用這種方式獲得路跑參賽名額，感覺很不可思議。」

林元晶提到過去就曾參加過台新女子路跑，「我剛剛是在心中向神明說希望能再度參加，並許願能夠跑出破PB（個人最佳成績）。」而獲得參賽資格後，林元晶選擇參加21公里半馬組別，並期許自己能跑進2個小時內為目標。

現場另一名7歲小跑友顏婕如，也獲得神明們的青睞擲出3個聖筊，過去曾參加過5K路跑的她表示，擲筊時沒想太多、順其自然，這次顏婕如選擇報名3K組別，「為了要努力跑出好成績，接下來下課時間要常常去操場練習跑步了。」

「鼓勵女性健康運動，同時姻緣也能幸福美滿，就是最棒的『一舉兩得』。」中華路跑協會秘書長陳華恒提到，接續「2020愛你愛妳」，繼續和台北霞海城隍廟合作，希望能透過月老結姻緣與城隍爺庇佑下與跑步運動結合，持續推廣女性健康，「也意外寒冬中仍有這麼多女性跑友到場支持，很感謝大家的支持與熱情。」

台北霞海城隍廟管理人陳文文也特別點出，「都市宗教」常常忽略運動這個環節，「我們從2020開始因新冠肺炎疫情而展開合作，今年再度攜手舉辦女子路跑，期盼能鼓勵國人持續注重運動，培養健康身體，才能生活姻緣兩得意。」陳文文也喊出「疫情可以停止，愛情不行」口號，鼓勵現場所有人。

台新女子路跑將於4月11日開跑，屆時霞海城隍廟也將請到城隍老爺、城隍夫人及霞海月老分尊在終點坐鎮，霞海城隍廟龍舟隊也將到現場為選手加油。今年比賽共分為3公里、10公里個人、10公里團體、半馬等不同組別。