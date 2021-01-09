阿布達比女網／反撲功虧一簣 謝淑薇單打次輪止步

我國網球一姊謝淑薇日前在WTA新年首戰阿布達比女網賽拿下個人本季首勝後，今天的第二輪面對世界排名第99名的烏克蘭小將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），最終以3：6、7：6（7：4）、3：6吞敗，於單打次輪止步。

謝淑薇在日前的首輪賽事中遭遇前法網亞軍捷克名將萬卓索娃（Marketa Vondrousova），在先丟首盤的情況下，最終於決勝盤搶七大戰中驚險勝出，拿下個人新賽季首勝。

今天謝淑薇則是面臨單、雙打一日兩戰的考驗，其中單打對上年僅18歲的柯絲堤雅克，在首盤賽事中謝淑薇於第2、6局遭對手破發落後，儘管她一度化解兩個盤末點，但仍是以3：6丟掉首盤。

第二盤柯絲堤雅克趁勝追擊，在開盤後連破帶保連拿4局，不過謝淑薇在1：5落後的情況下也連追4局扳平戰局，雙方也一路打進搶七，並由謝淑薇以7：4逆轉扳平戰局，再一次將比賽帶入決勝盤。

決勝盤謝淑薇雖然一度取得3：1領先，不過接下來卻被柯絲堤雅克連下5局，包括在第6、8局兩度遭破發，最終以3：6敗下陣來，無緣連續兩場演出逆轉秀。

今天晚間謝淑薇還將在雙打首輪出賽，這次賽事她暫時改與另一名捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）搭檔出擊，兩人將對上加拿大費區曼（Sharon Fichman）／墨西哥歐莫斯（Giuliana Olmos）。