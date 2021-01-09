快訊

追捕竊嫌跑100多公尺 花蓮玉里員警突倒地猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿布達比女網／反撲功虧一簣 謝淑薇單打次輪止步

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
阿布達比女網賽，謝淑薇止步第二輪。 截圖自WTA官網
阿布達比女網賽，謝淑薇止步第二輪。 截圖自WTA官網

我國網球一姊謝淑薇日前在WTA新年首戰阿布達比女網賽拿下個人本季首勝後，今天的第二輪面對世界排名第99名的烏克蘭小將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），最終以3：6、7：6（7：4）、3：6吞敗，於單打次輪止步。

謝淑薇在日前的首輪賽事中遭遇前法網亞軍捷克名將萬卓索娃（Marketa Vondrousova），在先丟首盤的情況下，最終於決勝盤搶七大戰中驚險勝出，拿下個人新賽季首勝。

今天謝淑薇則是面臨單、雙打一日兩戰的考驗，其中單打對上年僅18歲的柯絲堤雅克，在首盤賽事中謝淑薇於第2、6局遭對手破發落後，儘管她一度化解兩個盤末點，但仍是以3：6丟掉首盤。

第二盤柯絲堤雅克趁勝追擊，在開盤後連破帶保連拿4局，不過謝淑薇在1：5落後的情況下也連追4局扳平戰局，雙方也一路打進搶七，並由謝淑薇以7：4逆轉扳平戰局，再一次將比賽帶入決勝盤。

決勝盤謝淑薇雖然一度取得3：1領先，不過接下來卻被柯絲堤雅克連下5局，包括在第6、8局兩度遭破發，最終以3：6敗下陣來，無緣連續兩場演出逆轉秀。

今天晚間謝淑薇還將在雙打首輪出賽，這次賽事她暫時改與另一名捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）搭檔出擊，兩人將對上加拿大費區曼（Sharon Fichman）／墨西哥歐莫斯（Giuliana Olmos）。

謝淑薇 法網

延伸閱讀

網球／謝淑薇逆轉勝分享喜悅 官網讚兩年來最佳表現

阿布達比女網／決勝盤搶七險勝 謝淑薇奪新年首勝

體育推手獎／積極挺過重病 張約翰不言退

外交部稱台廠捐捷克口罩機又反悔 業者駁斥是不實消息

相關新聞

高球／「喜歡一次來10個」 HBO揭老虎伍茲特殊性癖好

美國高球傳奇老虎伍茲(Tiger Woods)走過性醜聞陰霾，復出後狀態也逐漸回穩，不過HBO卻選擇在近日播出老虎烏茲紀錄片，也再度揭開這位高球名將的舊傷疤，而參與該片演出的多名「虎女郎」更是指出，老

阿布達比女網／反撲功虧一簣 謝淑薇單打次輪止步

我國網球一姊謝淑薇日前在WTA新年首戰阿布達比女網賽拿下個人本季首勝後，今天的第二輪面對世界排名第99名的烏克蘭小將柯絲...

日本大相撲5力士染疫 年初大賽仍要如期舉行

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，日本相撲協會今天表示，最近一次病毒篩檢確認5名大相撲力士染疫，...

東奧能否舉行 資深委員龐德與主席巴赫不同調

日本新冠疫情嚴峻，東京奧運暨帕運是否能順利於今夏舉行引起關注。國際奧林匹克委員會（IOC）資深官員龐德接受英國BBC專訪...

體操／出身單親及中低收入戶 莊佳龍苦練成「最強國中生」

體操選手莊佳龍出身單親及中低收入戶，但在去年全中運獲得全中運史上個人最多的7面金牌，「全國最強國中生」稱號不脛而走。教練...

體操／選手培育難 新北國高中現斷層

新北市近10年積極推動體操運動，在全中運等多項競賽有亮眼成績，但有議員認為，多數運動選手因為無法兼顧課業，在國、高中階段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。