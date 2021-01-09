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高球／「喜歡一次來10個」 HBO揭老虎伍茲特殊性癖好
美國高球傳奇老虎伍茲(Tiger Woods)走過性醜聞陰霾，復出後狀態也逐漸回穩，不過HBO卻選擇在近日播出老虎烏茲紀錄片，也再度揭開這位高球名將的舊傷疤，而參與該片演出的多名「虎女郎」更是指出，老虎特別喜歡角色扮演，最多曾一次找來10位妓女一起同樂。
老虎在高球界呼風喚雨，生涯勇奪82座美巡賽冠軍，不過在2009年老虎因一場車禍，被爆出一串荒唐的淫亂史，以頭號「虎女郎」鄔琪泰兒（Rachel Uchitel）為首的10位虎女郎紛紛跳出來與他有染，也讓老虎名聲及事業一落千丈，雖然一度被迫接受性治療，但仍然挽回不了與老婆艾琳（Elin Nordegren）的婚姻。
雖然事情已經過去11年，但在好萊塢具相當知名度的老鴇布勞恩（Michelle Braun）在片中接受訪問時加碼爆料，「老虎每個月會來兩次，曾經一次與10個人同樂，他也喜歡年輕貌美的大學生，尤其是那些金髮碧眼的，而且還喜歡玩角色扮演。」
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