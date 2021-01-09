日本大相撲5力士染疫 年初大賽仍要如期舉行

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，日本相撲協會今天表示，最近一次病毒篩檢確認5名大相撲力士染疫，因為不會讓相關人等出賽，明天登場的年初大賽將如期舉行。

日本放送協會（NHK）報導，相撲協會表示，截至今天針對力士及親方（相撲部屋掌門人）等所有協會會員進行的病毒篩檢結果顯示，九重部屋（部屋意為培訓相撲力士的組織）等有5名力士確診。

相撲協會表示，不會讓感染力士及感染者所屬部屋力士出賽，所以預計10日起舉行的初場所（年初大賽）將不受影響如期登場。

朝日新聞報導，今天得知確診的5名力士，包括九重部屋4人及友綱部屋1人。這2處部屋所有力士都不會出賽初場所。

再者，橫綱白鵬5日確診染疫，看來很難出賽初場所賽事；新年假期間荒汐部屋也發生12人群聚感染，疫情在相撲界持續擴散。

因此，包括白鵬所屬的宮城野部屋所有力士、荒汐部屋所有力士，也不會出賽初場所。

相撲協會指出，目前至少有16名感染力士、感染者所屬部屋力士、行司（裁判）等，無法出賽初場所，包括先前受傷的橫綱鶴龍。