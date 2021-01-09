IOC資深委員龐德：東奧不一定能舉行

日本新冠疫情嚴峻，東京奧運暨帕運是否能順利於今夏舉行引起關注。國際奧林匹克委員會（IOC）資深官員龐德接受英國BBC專訪時表示，東奧不一定能舉行。

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情趨於嚴峻，日本政府昨天針對首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）發布「緊急事態宣言」，東京及3鄰縣從今天起到2月7日進入緊急事態。

日本多家媒體今天引述BBC專訪龐德的報導內容。龐德說：「現在大家都避開去討論此事，但是目前疫情急速擴大是個問題。」

東京奧運及帕運原本預定分別於去年7月、8月開幕，但受到疫情擴大的影響延期1年。本月7日是東京奧運倒數200日，英國BBC報導專訪龐德的內容。

有關疫苗的接種，龐德受訪時表示，應該讓選手優先接種，IOC等可能會要求選手們有義務在入境日本之前就須接種疫苗。

龐德擔任IOC委員逾40年，是目前IOC委員當中最資深的。去年在新冠肺炎疫情擴大之際，對於東奧是否舉辦一事，他很早就表態說應採慎重的態度。

有關東奧，日本首相菅義偉昨天在發布緊急事態宣言後的記者會上表示，希望做好萬全的防疫措施，舉辦安心安全的奧運。菅義偉還說，IOC主席巴赫（ThomasBach）也強調奧運會如期舉行。