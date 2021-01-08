高球／日立慈善盃遇5度低溫 錢珮芸68桿暫居領先

連續第13年舉辦的2021日立慈善盃高爾夫菁英賽，今天在東方球場進行第一輪賽事，在寒流來襲的情況下球場溫度一度僅有5度，前一場台灣大哥大女子公開賽冠軍錢珮芸沿續氣勢，以低於標準桿4桿的68桿暫居領先。

在低溫下開賽，選手完成第一天賽事踏進會館，第一句話不是「冷死了」，就是「我的手腳沒感覺了」，不過錢珮芸仍打出抓5鳥吞1柏忌的好表現；她賽後表示，天氣不好，成績會受到影響，所以她每一桿都謹慎處理，雖然第一天取得領先，但很多選手都有很強的抓鳥能力，所以不能掉以輕心，必須步步為營。

而旅美好手徐薇淩今天也抓4鳥但吞下2柏忌，取得70（－2）桿的佳績，她透露已經很久沒有在這麼低的溫度下比賽，又濕又冷，所以下場前擬定策略，無論如何就是把球放上球道和果嶺，她還開玩笑的表示，經過第14洞果嶺聞到球場餐廳飄出的麻油雞味道，當下決定打完要趕緊來一碗解饞。

寒流來襲，前球后曾雅妮不捨得媽媽跟著吹風受凍，所以改由球場的桿弟服務，今天她抓3支鳥吞4個柏忌，73（＋1）桿並列第15名，她表示，最近幾場比賽的狀況愈來愈好，而且試著不計較成績，是去體會那種進步的感覺，這個才是現階段最重要的任務。

由職業選手曾秀鳳負責的教學活動，今天有桃園后厝國小45位五、六年級學生參加，除了了解高球相關知識外，也進入球道觀看球賽，和球星近距離接觸。