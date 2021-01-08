羽球／練到衣服濕透仍罩不離口 官網曝光戴資穎訓練照

世界球后戴資穎日前通過新冠病毒檢測，隔離三天之後，昨(8)日終於重拾球拍做場地練習，而訓練當中戴資穎仍隨身戴上口罩，準備比賽期間也不忘做好防疫措施。

根據媒體報導，每位球員都有早晚各一小時的練球時間，戴資穎也逐漸加緊腳步，找回比賽狀態，照片可見雖然衣服全都濕透，但戴資穎仍然口罩不離身，完全落實防疫措施，只有在進行對戰訓練時，為了避免影響換氣才會拿下口罩。

而大會也對防疫做出嚴格要求，每個球場皆以帆布隔開，且每個球隊只要練習完離開球場，工作人員就會馬上對場地消毒，防疫工作十分用心。

戴資穎也時常在個人IG上發布消息，除了每日固定練習畫面外，也會在限時動態上對隔離餐做出評論，相當有趣。