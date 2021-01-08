成功預言東奧延期後 資深委員龐德稱今年也不一定會辦

台灣男單一哥今(8)日度過31歲生日，同在曼谷備戰賽事的戴資穎、男雙「麟洋配」王齊麟及李洋也各自率團隊拍影片向周天成祝賀，而小天也在臉書表達謝意。 備戰期間與周天成合練的戴資穎，除了獻上生日祝福，也

2021-01-08 12:46