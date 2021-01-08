聽新聞
test
0:00 / 0:00
成功預言東奧延期後 資深委員龐德稱今年也不一定會辦
雖然東京奧運因新冠病毒大流行而順延一年，但隨著疫情愈來愈嚴峻，主辦地東京也發布緊急狀態，但日本政府仍然執意將在今年舉辦東奧，而去年成功預言東奧延期的資深奧運委員龐德（Dick Pound），表示無法確定奧運能否在今年如期舉行。
先前國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)與日本首相菅義偉曾掛保證，今年東京奧運絕對會如期舉行，而如今全球新冠肺炎的疫情不減反增，龐德坦言按照目前全球的疫情狀況，在今年夏季之前全世界能否擺脫疫情侵襲，「我已經沒辦法確定東奧是否會如期舉行了」。
不過龐德也透露，東奧或許可以考慮不開放觀眾入場，同時讓各國奧運選手搶先注射疫苗，今年東奧才有可能成行：「如同加拿大有接近3、4百位奧運國手，從幾百萬劑當中拿出3、4百劑，讓這些人搶先注射疫苗，我認為不會有人對此表達意見。」
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言