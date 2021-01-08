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成功預言東奧延期後 資深委員龐德稱今年也不一定會辦

聯合新聞網 / 綜合報導
成功預測東奧預期的龐德（Dick Pound），仍無法確定奧運能否在今年順利舉行。 法新社
成功預測東奧預期的龐德（Dick Pound），仍無法確定奧運能否在今年順利舉行。 法新社

雖然東京奧運因新冠病毒大流行而順延一年，但隨著疫情愈來愈嚴峻，主辦地東京也發布緊急狀態，但日本政府仍然執意將在今年舉辦東奧，而去年成功預言東奧延期的資深奧運委員龐德（Dick Pound），表示無法確定奧運能否在今年如期舉行。

先前國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)與日本首相菅義偉曾掛保證，今年東京奧運絕對會如期舉行，而如今全球新冠肺炎的疫情不減反增，龐德坦言按照目前全球的疫情狀況，在今年夏季之前全世界能否擺脫疫情侵襲，「我已經沒辦法確定東奧是否會如期舉行了」。

不過龐德也透露，東奧或許可以考慮不開放觀眾入場，同時讓各國奧運選手搶先注射疫苗，今年東奧才有可能成行：「如同加拿大有接近3、4百位奧運國手，從幾百萬劑當中拿出3、4百劑，讓這些人搶先注射疫苗，我認為不會有人對此表達意見。」

東京奧運 疫情 疫苗 日本 新冠肺炎

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