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網球／藥檢未過將遭禁賽 烏克蘭女將稱尿液受汙染

聯合新聞網 / 綜合報導
雅絲特蓮絲卡藥檢未過將遭禁賽，他在推特聲明是尿液受到汙染。 美聯社
雅絲特蓮絲卡藥檢未過將遭禁賽，他在推特聲明是尿液受到汙染。 美聯社

國際網球總會(ITF)宣布，世界女單排名第29位的烏克蘭籍好手雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）由於未通過先前禁藥測試，將收到暫時停賽的處分。

ITF指出，雅絲特蓮絲卡在去年11月24日提供的尿液樣本當中，被檢測出使用含有類固醇成分的美睾酮，而雅絲特蓮絲卡也在推特澄清，「我檢測出來的美睾酮含量很低，況且在兩周前的藥檢也呈現陰性，我收到的科學建議則認為，我的尿液受到了某種汙染。」

「我強烈聲明，我從未使用過任何能提高運動表現的藥物或及違禁藥品，目前我正在與我的團隊討論，將盡一切所能取消禁賽處分。」，現年20歲的雅絲特蓮絲卡生涯共拿下三座WTA冠軍，單打世界排名也曾衝到新高的21位，雅絲特蓮絲卡在大滿貫的最佳表現是在2019年的溫網，打到了第四輪才敗下陣來。

根據資料，美睾酮可保護肌肉防止流失，提高肌肉品質，也可提升男性激素水準，深受田徑選手及格鬥家的喜愛。

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