羽球／眾球星祝賀周天成生日 小天邀戴資穎一同奧運奪牌
台灣男單一哥今(8)日度過31歲生日，同在曼谷備戰賽事的戴資穎、男雙「麟洋配」王齊麟及李洋也各自率團隊拍影片向周天成祝賀，而小天也在臉書表達謝意。
備戰期間與周天成合練的戴資穎，除了獻上生日祝福，也表示希望在奧運一起努力，周天成也特別錄製影片回覆，「我們要在奧運賽場上並肩作戰，也希望能一起為台灣拿到羽球首面奧運獎牌。」
前男雙好手陳宏麟以及李洋也為小天祝賀，而王齊麟也以楊培安的《我相信》做為開場，逗得周天成開懷大笑，而小天的防護員高敏珊則以詩篇1:3「他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的盡都順利」來祝福周天成。
獲得滿滿祝福的周天成也在臉書上表示：「今年在疫情下參賽，並且度過生日，格外感恩也非常珍惜現有的生活，謝謝世界羽聯（BWF)和泰國公開賽的主辦單位，排除萬難、動員龐大人力與資源，提供參賽者安全的比賽環境，衷心感謝在疫情下付出的防疫醫療人員、消毒人員和相關人士。」
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