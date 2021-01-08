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網球／謝淑薇逆轉勝分享喜悅 官網讚兩年來最佳表現

聯合新聞網 / 綜合報導
謝淑薇。 法新社
謝淑薇。 法新社

阿布達比女網賽昨(7)日進行首輪比賽，台灣一姊謝淑薇激戰三盤，最終以以3比6、6比3、7比6（3）擊敗大會第八種子萬卓索娃（Marketa Vondrousova)，搶下新年首勝，隨後WTA官網也大讚，這場勝利是謝淑薇兩年來最佳表現。

面對2019年法網亞軍萬卓索娃，謝淑薇開賽就陷入0比3的劣勢而讓出首盤，但來到第二盤謝淑薇先是攻破萬卓索娃兩個發球局，以6比3扳回一城，最終盤謝淑薇雖讓對方取得5比3局數領先，但隨後頂住壓力將戰局逼至搶7，再以7比3拿下勝利。

隨後官網撰文表示，去年謝淑薇可說是經歷一個失敗的單打賽季，也指出這場勝利是繼武漢女網公開賽擊敗前球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）後最佳表現。

謝淑薇賽後將勝利歸功於休賽季適度的放鬆及調整，當被問到如何利用休假調適心情時，謝淑薇興奮表示到了台灣許多島嶼旅行，「我們去的每個海岸都可以看見海龜，真是太神奇了！牠們非常友善，可以跟他們一起游泳，但是不能觸碰牠，否則將會被罰錢。」，拿下新年首勝的謝淑薇，也在臉書與紛絲分享喜悅。

海龜 丹麥 武漢

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