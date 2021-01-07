羽球／戴資穎泰國進行二度採檢 已可安心投入訓練

根據馬來西亞媒體報導，BWF(國際羽總)在周二公布，即將在泰國舉行亞洲公開賽所有參賽824名選手包括「球后」戴資穎，新冠肺炎檢測均是陰性，經過三天隔離，於昨天已可以開始投入在大會安排的場地練習，並非完全不可以碰球，同時戴資穎還和周天成練球，並一起進行雙打，戴資穎樂得說，「我站在那邊只有嚇阻的力量，不需要打球的，因為我有神隊友。」

戴資穎日前出發泰國，準備參加連兩周的亞洲公開賽，出發前一行人防護隔離裝備「穿好穿滿」，在新冠肺炎疫情未平前做足準備。由於「球王」桃田賢斗在日本出發前確診，讓日本全隊都無法成行，也使得這次比賽各方如臨大敵。

不過，在泰國的防疫方式，並非完全都不能練習，馬來西亞媒體就報導在三天隔離過後，球員都有早晚一小時的練球時間。

戴資穎也不斷透過IG的PO文，讓球迷看到她的練球，以及她對隔離餐的感想。同時資穎也表示，今天進行了二度檢測，還讓她狂打噴嚏，相當有趣。