快訊

高雄小港瓦斯外洩 警消警戒尋洩漏點

影／太平山下雪了！大地鋪上白霜如童話世界 遊客尖叫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／總獎金1000萬元 第13屆日立慈善盃明天開打

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2021日立慈善盃高爾夫菁英賽，明天至10日將在東方球場開打。圖／台灣女子職業高爾夫協會提供
2021日立慈善盃高爾夫菁英賽，明天至10日將在東方球場開打。圖／台灣女子職業高爾夫協會提供

連續第13年舉辦的2021日立慈善盃高爾夫菁英賽，明天至10日將在東方球場開打，在今天記者會上也邀請了拍攝賽事海報、宣傳影片的選手出席，一起為賽事造勢，今年參賽的96位選手將同場爭奪1000萬元的總獎金。

今年將挑戰衛冕的陳宇茹表示，去年贏得日立慈善盃冠軍之後，信心大增，原本打算在韓巡一展身手，只是遇到疫情阻礙，很多時間都用來隔離，雖然無奈，但也只能接受，「台灣是少數能正常舉辦比賽的國家，有比賽可以打，感到格外幸福，也十分珍惜。」

世界排名最高的徐薇淩則表示，賽事舉辦13屆她已經參與了一半以上，「每一年的日立慈善盃有獨一無二的意義，好比忘掉上一個柏忌，然後告訴自己，今年我可以打得更好。」

株式會社日立製作所代表陳世鴻致詞強調，雖然今年外籍選手無法入境，然而台灣最頂尖的選手都參加了這場賽事，除了大家耳熟能詳的職業選手，TLPGA去年有16位新秀加入，另外還有表現優異的業餘選手，所以比賽絕對非常精采。

台灣日立江森自控社長菊地正幸表示，新冠肺炎疫情導致許多賽事停擺，但是在許多單位的努力之下，日立慈善盃如期舉行，他打從內心感到高興。

TLPGA理事長劉依貞指出，日立堅持千萬獎金的最高規格，冠軍可獲得250萬元，因此獲得台巡旗艦賽的認證，世界積分加倍，更可以幫助台灣選手世界排名大躍進。

日立公司秉持回饋社會的理念，「你捐多少，日立就捐多少」，今年一樣將捐出與門票收入相同的金額，幫助十個慈善團體，連同今年，13屆賽事累積捐贈的善款將超過7千萬元。

高爾夫 徐薇淩

延伸閱讀

登上果嶺的遠眺視野 IWC贊助高球名將潘政琮公益賽事

高球／領先全台 花蓮以心跳變異率測壓選手

高球／採檢陽性 澳洲「大白鯊」諾曼入院治療

高球／衝過低潮期 潘政琮拚東奧攀新高峰

相關新聞

高球／總獎金1000萬元 第13屆日立慈善盃明天開打

連續第13年舉辦的2021日立慈善盃高爾夫菁英賽，明天至10日將在東方球場開打，在今天記者會上也邀請了拍攝賽事海報、宣傳...

阿布達比女網／決勝盤搶七險勝 謝淑薇奪新年首勝

WTA今年度首場賽事本周在阿拉伯聯合大公國阿布達比開打，我國網球一解謝淑薇今天也在女單首輪賽事登場，碰上世界排名第21名...

羽球、柔道隊出國拚東奧 體操隊放棄2、3月挑戰賽

為了力拚東京奧運參賽資格，我國奧運培訓隊好手在年初陸續出國展開爭搶積分行程，包括戴資穎、周天成等四組羽球隊人馬已飛抵泰國...

世足賽／海灣國家關係破冰 明年卡達主辦有望擴軍

中東海灣國家關係破冰，國際足協主席因凡提諾稱「足球能成為團結區域的平台」！日前海灣合作會達成共識，海灣國家解除對卡達長達3年的抵制，而因凡提諾7日特別稱讚阿拉伯世界國家的和睦關係，並表示年底的阿拉伯盃

HVL／女子組決賽4張門票出爐 男子組戰況明朗化

109學年度HVL高中排球甲級聯賽複賽，男、女生組於4日至10日在高雄市立福誠高中及前鎮國中開打，參賽的20支隊伍經過預...

足球／孫興慜踢進百球 穩坐亞洲一哥寶座？

南韓球員孫興慜日前為英超熱刺隊踢進100球，是名符其實的「亞洲之光」，但放眼歷史和前輩球星們相比，孫興慜能登上「亞洲一哥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。