高球／總獎金1000萬元 第13屆日立慈善盃明天開打

連續第13年舉辦的2021日立慈善盃高爾夫菁英賽，明天至10日將在東方球場開打，在今天記者會上也邀請了拍攝賽事海報、宣傳影片的選手出席，一起為賽事造勢，今年參賽的96位選手將同場爭奪1000萬元的總獎金。

今年將挑戰衛冕的陳宇茹表示，去年贏得日立慈善盃冠軍之後，信心大增，原本打算在韓巡一展身手，只是遇到疫情阻礙，很多時間都用來隔離，雖然無奈，但也只能接受，「台灣是少數能正常舉辦比賽的國家，有比賽可以打，感到格外幸福，也十分珍惜。」

世界排名最高的徐薇淩則表示，賽事舉辦13屆她已經參與了一半以上，「每一年的日立慈善盃有獨一無二的意義，好比忘掉上一個柏忌，然後告訴自己，今年我可以打得更好。」

株式會社日立製作所代表陳世鴻致詞強調，雖然今年外籍選手無法入境，然而台灣最頂尖的選手都參加了這場賽事，除了大家耳熟能詳的職業選手，TLPGA去年有16位新秀加入，另外還有表現優異的業餘選手，所以比賽絕對非常精采。

台灣日立江森自控社長菊地正幸表示，新冠肺炎疫情導致許多賽事停擺，但是在許多單位的努力之下，日立慈善盃如期舉行，他打從內心感到高興。

TLPGA理事長劉依貞指出，日立堅持千萬獎金的最高規格，冠軍可獲得250萬元，因此獲得台巡旗艦賽的認證，世界積分加倍，更可以幫助台灣選手世界排名大躍進。

日立公司秉持回饋社會的理念，「你捐多少，日立就捐多少」，今年一樣將捐出與門票收入相同的金額，幫助十個慈善團體，連同今年，13屆賽事累積捐贈的善款將超過7千萬元。