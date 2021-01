阿布達比女網／決勝盤搶七險勝 謝淑薇奪新年首勝

WTA今年度首場賽事本周在阿拉伯聯合大公國阿布達比開打,我國網球一解謝淑薇今天也在女單首輪賽事登場,碰上世界排名第21名的捷克名將萬卓索娃(Marketa Vondrousova),生涯首度交手的兩人也展開激烈的破發大戰,最終由謝淑薇以3:6、6:3、7:6(7:3)逆轉勝出,搶下2021年首勝。

謝淑薇這次阿布達比女網賽報名單、雙打賽事,不過雙打賽事她暫時改與另一名捷克好手卡雷茨科娃(Barbora Krejcikova)搭擋出擊,並且名列第一種子,至於女單首輪則是碰上第八種子、2019年法網亞軍的萬卓索娃。

Hsieh Su-Wei comes back from a break down in the third to defeat No.8 seed Marketa Vondrousova 36 63 76(3). Vondrousova served for the match at 5-4 in the third.



Hsieh faces Marta Kostyuk in 2R.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/d7GkEnGA2T