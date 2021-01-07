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阿布達比女網／決勝盤搶七險勝 謝淑薇奪新年首勝

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇。 新華社
謝淑薇。 新華社

WTA今年度首場賽事本周在阿拉伯聯合大公國阿布達比開打，我國網球一解謝淑薇今天也在女單首輪賽事登場，碰上世界排名第21名的捷克名將萬卓索娃（Marketa Vondrousova），生涯首度交手的兩人也展開激烈的破發大戰，最終由謝淑薇以3：6、6：3、7：6（7：3）逆轉勝出，搶下2021年首勝。

謝淑薇這次阿布達比女網賽報名單、雙打賽事，不過雙打賽事她暫時改與另一名捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）搭擋出擊，並且名列第一種子，至於女單首輪則是碰上第八種子、2019年法網亞軍的萬卓索娃。

兩人在今天的首度交手中展開激烈破發大戰，在首盤賽事雙方就6度打破對手發球局，其中萬卓索娃在開盤後一度取得3：0領先，不過謝淑薇接下來也連追3局扳平，但首盤仍是以3：6讓出，第二盤雙方在前三局互破對手發球局，謝淑薇則以6：3將比賽帶入決勝盤。

末盤前兩局雙方在互破發球局後，前四局打完戰成2：2平手，不過關鍵第5局謝淑薇在保住兩個破發點後，仍是在第三個破發點被萬卓索娃攻破，甚至讓萬卓索娃一度取得5：4聽牌，但關鍵第10局謝淑薇成功破發後，更將比賽帶入搶七大戰，最終以7：3勝出，逆轉搶下新年首勝。

謝淑薇 法網

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